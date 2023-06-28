Украинские женщины могут получить по 90 тысяч гривен помощи: кто и когда может подать заявку
Источник:Минреинтеграции
Многие международные ассоциации создали фонды для поддержки украинцев. До конца лета заявку в помощь могут оформить и украинские женщины.
Фонд блаженного священномученика Климентия Шептицкого создал программу для поддержки украинских женщин. В ее рамках предусмотрены выплаты в размере до 90 тысяч гривен.
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Кто может подать заявку на помощь
Главная цель программы – помочь украинским женщинам, которых удалось спасти из плена российских оккупантов. Освобожденные украинки могут подавать заявки на единовременные финансовые выплаты, а также поехать в поездку по отдыху и реабилитации в Польшу.
Подать заявку можно по ссылке. Срок – до 30 августа или до окончания отведенных на это средств.
Также сообщается, что заявки на реабилитационные поездки будут принимать только до 15 июля.