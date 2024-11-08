Россия испытывает ухудшение ситуации на рынке труда: как это влияет на экономику

Одна из главных проблем экономики России сейчас – дефицит кадров. Постепенно ситуация в этом секторе ухудшается.

Что происходит на рынке труда России

Российские СМИ сообщают, что советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов назвал ситуацию на рынке труда беспросветной. Вопрос дефицита трудовых ресурсов встал во время обсуждения ключевой ставки 25 октября.

Читайте также Побоялись санкций: китайская компания отказалась собирать телевизоры в России

Кирилл Тремасов Советник председателя Центрального Банка России Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда

Тремасов уточнил, что последнее явление является прямым путем к инфляции. По состоянию на теперь, стабилизировать ситуацию Центробанк России не может.

Обратите внимание! Тремасов уточнил, что на ситуацию на рынке труда повлияли и действия властей в частности, изменение миграционной политики.