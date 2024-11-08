Що відбувається на ринку праці Росії

Російські ЗМІ повідомляють, що радник голови Центробанку Росії Кирило Тремасов назвав ситуацію на ринку праці безпросвітною. Питання дефіциту трудових ресурсів постало під час обговорення ключової ставки 25 жовтня.

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Кирило Тремасов Радник голови Центрального Банку Росії Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів наростає в широкому колі галузей. Зростання заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці

Тремасов уточнив, що останнє явище є прямим шляхом до інфляції. Станом на тепер, стабілізувати ситуацію Центробанк Росії не може.

Зверніть увагу! Тремасов уточнив, що на ситуацію на ринку праці вплинули і дії влади зокрема, зміна міграційної політики.