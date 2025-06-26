В Украине хотят ввести новую нефинансовую отчетность: что стоит знать уже сейчас
- Правительство поддержало законопроект об обязательной нефинансовой отчетности по устойчивому развитию, включающий отражение влияния на окружающую среду, социальные вопросы, права работников и антикоррупционную политику.
- Отчетность будет требоваться от крупных предприятий, материнских компаний крупных групп, а также средних и малых компаний на бирже, начиная с 2028 года, с учетом европейских стандартов.
Украинский бизнес готовят к новым стандартам отчетности. Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает обязательную нефинансовую отчетность по устойчивому развитию для ряда предприятий.
Обяжут отчитываться об устойчивом развитии
Речь идет об отражении в официальных документах информации о влиянии компании на окружающую среду, социальные вопросы, права работников и антикоррупционную политику, а также о том, как эти факторы влияют на деятельность самой компании, сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал.
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Что стоит знать уже сейчас
Отчитываться нужно будет в соответствии с европейскими стандартами в виде отдельного раздела в управленческом отчете, вместе с финансовой отчетностью.
Кого будет касаться нововведение
- крупные предприятия и материнские компании крупных групп;
- средние и малые компании, чьи ценные бумаги допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.
Когда отчитываться:
- с 2028 года – для компаний с более 500 работниками;
- с 2029 года – для других крупных предприятий;
- с 2030 года – для средних и малых, присутствующих на бирже.
Также законопроект предусматривает обновление критериев для классификации предприятий по размеру, чтобы учесть инфляцию и рекомендации ЕС.
Международные стандарты
Кроме того, государство требует перехода государственных компаний на международные стандарты финотчетности, что будет касаться как госпредприятий, так и компаний, в которых более 50% акций принадлежат государству.
В Минфине отметили, что эти изменения помогут Украине выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, улучшить инвестиционный климат и сделать бизнес более прозрачным.