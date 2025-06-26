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26 июня, 16:09
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В Украине хотят ввести новую нефинансовую отчетность: что стоит знать уже сейчас

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Правительство поддержало законопроект об обязательной нефинансовой отчетности по устойчивому развитию, включающий отражение влияния на окружающую среду, социальные вопросы, права работников и антикоррупционную политику.
  • Отчетность будет требоваться от крупных предприятий, материнских компаний крупных групп, а также средних и малых компаний на бирже, начиная с 2028 года, с учетом европейских стандартов.

Украинский бизнес готовят к новым стандартам отчетности. Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает обязательную нефинансовую отчетность по устойчивому развитию для ряда предприятий.

Обяжут отчитываться об устойчивом развитии

Речь идет об отражении в официальных документах информации о влиянии компании на окружающую среду, социальные вопросы, права работников и антикоррупционную политику, а также о том, как эти факторы влияют на деятельность самой компании, сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал. 

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Что стоит знать уже сейчас

Отчитываться нужно будет в соответствии с европейскими стандартами в виде отдельного раздела в управленческом отчете, вместе с финансовой отчетностью.

Кого будет касаться нововведение

  • крупные предприятия и материнские компании крупных групп;
  • средние и малые компании, чьи ценные бумаги допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.

Когда отчитываться:

  • с 2028 года – для компаний с более 500 работниками;
  • с 2029 года – для других крупных предприятий;
  • с 2030 года – для средних и малых, присутствующих на бирже.

Также законопроект предусматривает обновление критериев для классификации предприятий по размеру, чтобы учесть инфляцию и рекомендации ЕС.

Международные стандарты

Кроме того, государство требует перехода государственных компаний на международные стандарты финотчетности, что будет касаться как госпредприятий, так и компаний, в которых более 50% акций принадлежат государству.

В Минфине отметили, что эти изменения помогут Украине выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, улучшить инвестиционный климат и сделать бизнес более прозрачным.