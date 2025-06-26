Зобов'яжуть звітувати про сталий розвиток

Йдеться про відображення в офіційних документах інформації щодо впливу компанії на довкілля, соціальні питання, права працівників і антикорупційну політику, а також про те, як ці чинники впливають на діяльність самої компанії, повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал.

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Що варто знати вже зараз

Звітувати потрібно буде відповідно до європейських стандартів у вигляді окремого розділу в управлінському звіті, разом із фінансовою звітністю.

Кого стосуватиметься нововведення

великі підприємства та материнські компанії великих груп;

середні та малі компанії, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку капіталу.

Коли звітувати:

з 2028 року – для компаній із понад 500 працівниками;

з 2029 року – для інших великих підприємств;

з 2030 року – для середніх і малих, які присутні на біржі.

Також законопроєкт передбачає оновлення критеріїв для класифікації підприємств за розміром, аби врахувати інфляцію та рекомендації ЄС.

Міжнародні стандарти

Крім того, держава вимагає переходу державних компаній на міжнародні стандарти фінзвітност, що стосуватиметься як держпідприємств, так і компаній, у яких понад 50% акцій належать державі.

У Мінфіні зауважили, що ці зміни допоможуть Україні виконати зобов'язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС, покращити інвестиційний клімат і зробити бізнес прозорішим.