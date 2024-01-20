Отель "Украина" на Майдане Независимости выставят на аукцион – у него безумный долг

Уже в ближайшее время гостиница "Украина" в Киеве должна уйти с молотка. Объект в самом сердце страны работает, но накапливает большие долги.

Отель на Майдане Независимости отдадут на приватизацию

Как сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, вскоре на аукционе должен оказаться очень лакомый для инвесторов объект. Речь идет об отеле "Украина", расположенном на самом Майдане Независимости .

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Посетил государственное предприятие, которое находится в ведении ФГИУ. Шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Отель "Украина" – работает и будет работать,

– рассказал чиновник.

По состоянию на сегодняшний день в отеле ежемесячно проходит в среднем 15 конференций. Впрочем, из-за военного положения многие номера гостиницы часто резвятся.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

В отеле есть залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Еще одна аудитория находится в укрытии, она может вместить до 50 человек. Паркинг отеля может принять 80 автомобилей.

Вместе с тем сообщается, что долги отеля перевалили уже за 45 миллионов гривен. Именно поэтому было принято решение о том, чтобы выставить его на приватизацию. Поскольку эффективно управлять гостиницей не получилось, ему будут искать нового владельца. Начальная стоимость отеля на аукционе пока не сообщается.

Напомним, по итогам 2023 года малая приватизация принесла в бюджет более 3,3 миллиарда гривен.