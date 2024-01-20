Готель на Майдані Незалежності віддадуть на приватизацію

Як повідомив очільник Фонду державного майна Віталій Коваль, незабаром на аукціоні повинен опинитися дуже ласий для інвесторів об'єкт. Йдеться про готель "Україна", який розташований на самісінькому Майдані Незалежності.

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Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель "Україна" – працює і буде працювати,

– розповів посадовець.

Станом на сьогодні у готелі щомісяця проходить в середньому 15 конференцій. Втім, через воєнний стан багато номерів готелю часто пустують.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

У готелі є зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Ще одна аудиторія є в укритті, вона може вмістити до 50 осіб. Паркінг готелю може прийняти 80 автомобілів.

Разом з тим повідомляється, що борги готелю перевалили вже за 45 мільйонів гривень. Саме тому було прийняте рішення про те, щоб виставити його на приватизацію. Оскільки ефективно керувати готелем не вийшло, йому будуть шукати нового власника. Початкова вартість готелю на аукціоні наразі не повідомляється.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року мала приватизація принесла у бюджет понад 3,3 мільярда гривень.