Замена поездов и не только: как Укрзализныця будет работать во время блэкаутов

Укрзализныця готовится к работе зимой в условиях возможных отключений электроэнергии и атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании уже определили, как будут заменять электротранспорт и обеспечивать отопление вагонов в случае отключений электроэнергии.

Как Укрзализныця будет работать без электричества

Подготовку региональных филиалов к зимнему периоду 2026–2027 годов и длительным блэкаутам в Укрзализныце планируют завершить до 1 ноября, пишет "ЭП".

В Украине электрифицировано около 48% железнодорожных путей. Поэтому на случай обесточивания отдельных участков компания подготовила несколько сценариев работы. В случае проблем с электроснабжением план действий следующий:

На линию оперативно будут выводить автономные тепловозы; Во время длительных отключений электричества пригородные электропоезда будут заменяться дизель-поездами; Железнодорожники будут использовать отработанные алгоритмы действий в случае повреждений сети.

Так, отсутствие напряжения на отдельном участке не должно автоматически означать полную остановку движения – для таких ситуаций предусмотрена замена электрической тяги на автономную.

Как будут отапливать вагоны

Отдельно Укрзализныця подготовила пассажирские вагоны к возможным отключениям электроэнергии.

Почти все вагоны, подготовленные к зимнему сезону, оснащены котлами комбинированного типа. В обычном режиме они работают от электросети, но при отсутствии электричества могут переходить на твердое топливо.

Это позволит поддерживать тепло даже в случае, если поезд вынужденно остановится из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Для отопления Укрзализныця заготовила дрова и 13 тысяч тонн угля.

Как помогут "Вагоны несокрушимости"

Укрзализныця также готовит автономные локации, которые смогут использовать гражданские лица в случае критических ситуаций в городах.

Часть незадействованного подвижного состава компания переоборудовала в "Вагоны несокрушимости". Они оснащены полноценной автономной системой отопления, зарядными устройствами от генераторов, микроволновыми печами, холодильниками и комплектами Starlink для бесперебойной связи,

– говорит начальница управления развития бренда Укрзализныци Елизавета Кравец.

Такие вагоны должны работать автономно и обеспечивать базовые потребности людей в случае длительного отключения электроэнергии.

Напомним, Россия начала волну атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до зимы. Аналитики ISW считают, что агрессор стремится повредить критическую инфраструктуру до того, как Украина развернет эффективную защиту от баллистических ракет и реактивных дронов.