Як Укрзалізниця працюватиме без електрики

Підготовку регіональних філій до зимового періоду 2026 – 2027 років та тривалих блекаутів в Укрзалізниці планують завершити до 1 листопада, пише ЕП.

В Україні електрифіковано близько 48% залізничних колій. Тому на випадок знеструмлення окремих ділянок компанія підготувала окремі сценарії роботи. У разі проблем із електропостачанням план дій такий:

На лінію оперативно виводитимуть автономні тепловози; Під час тривалих блекаутів приміські електропоїзди замінюватимуть дизель-поїздами; Залізничники використовуватимуть відпрацьовані алгоритми дій у разі пошкоджень мережі.

Таким чином, зникнення напруги на окремій ділянці не має автоматично означати повну зупинку руху – для таких ситуацій передбачена заміна електричної тяги на автономну.

Як опалюватимуть вагони

Окремо Укрзалізниця підготувала пасажирські вагони до можливих знеструмлень.

Майже всі вагони, які підготували до зимового сезону, обладнані котлами комбінованого типу. У звичайному режимі вони працюють від електромережі, але за відсутності електрики можуть переходити на тверде паливо.

Це дозволить підтримувати тепло навіть у випадку, якщо поїзд вимушено зупиниться через відсутність напруги в контактній мережі. Для опалення Укрзалізниця підготувала дрова та 13 тисяч тонн вугілля.

Як допоможуть "Вагони незламності"

Укрзалізниця також готує автономні локації, які зможуть використовувати цивільні у випадку критичних ситуацій у містах.

Частину незалученого рухомого складу компанія переобладнала на "Вагони незламності". Вони облаштовані повноцінною автономною системою опалення, зарядними пристроями від генераторів, мікрохвильовками, холодильниками та комплектами Starlink для безперебійного зв'язку,

– каже начальниця управління розвитку бренду Укрзалізниці Єлизавета Кравець.

Такі вагони мають працювати автономно та забезпечувати базові потреби людей у разі тривалого відключення електроенергії.

Нагадаємо, Росія почала хвилю атак на енергетичну інфраструктуру України ще до зими. Аналітики ISW вважають, що агресор прагне пошкодити критичну інфраструктуру до того, як Україна розгорне ефективний захист від балістичних ракет і реактивних дронів.



