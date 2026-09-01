Як повідомляє Суспільне, до переліку громадян, які можуть потребувати відселення під час тривалих відключень світла та опалення, увійшли понад 200 тисяч киян.

Хто увійшов до списку

Насамперед ідеться про переселення маломобільних жителів, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Наразі попередню згоду на тимчасовий переїзд уже надали близько 2 000 осіб.

В умовах можливих блекаутів саме ці категорії населення виявляються найвразливішими, адже залишатися в холодній домівці без електрики для них критично небезпечно.

Водночас остаточного переліку закладів для розміщення усіх переселенців міська влада поки не оприлюднила.

До прикладу, одна з киянок, яку можуть евакуювати у разі тривалого блекауту, – 82-річна Людмила Демченко.

Жінка живе сама, родичів у столиці не має, а через проблеми зі здоров'ям майже не може пересуватися.

Одинокому дуже тяжко, вже не знаєш, на що розраховувати. Таке, як було минулої зими, – дуже тяжко,

– зазначила киянка.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 вересня, через бойові дії та обстріли в Україні знову знеструмлені тисячі споживачів. Окрім того, додала роботи енергетикам негода, залишивши без світла близько двох сотень населених пунктів.

Вранці без світла були Київська, Одеська, Харківська , Сумська та Донецька області.