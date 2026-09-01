Как сообщает "Суспильне", в перечень граждан, которые могут нуждаться в эвакуации во время длительных отключений света и отопления, вошли более 200 тысяч киевлян.

Кто вошел в список

Прежде всего речь идет о переселении маломобильных жителей, людей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

На данный момент предварительное согласие на временный переезд уже дали около 2 000 человек.

В условиях возможных отключений электроэнергии именно эти категории населения оказываются наиболее уязвимыми, ведь оставаться в холодном доме без электричества для них крайне опасно.

В то же время окончательный перечень учреждений для размещения всех переселенцев городские власти пока не обнародовали.

Например, одна из киевлянок, которую могут эвакуировать в случае длительного отключения электричества, – 82-летняя Людмила Демченко.

Женщина живет одна, родственников в столице у нее нет, а из-за проблем со здоровьем она почти не может передвигаться.

Одинокой очень тяжело, уже не знаешь, на что рассчитывать. Такое, как было прошлой зимой, – очень тяжело,

– отметила киевлянка.

Напомним, что во вторник, 1 сентября, из-за боевых действий и обстрелов в Украине вновь остались без света тысячи потребителей. Кроме того, дополнительную нагрузку на энергетиков создала непогода, оставившая без света около двухсот населенных пунктов.

Утром без света остались Киевская, Одесская, Харьковская, Сумская и Донецкая области.