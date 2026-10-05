Як зазначають аналітики у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 жовтня, такий поспіх Москви пов'язаний із тим, що російський диктатор Володимир Путін змушений переглянути свою "теорію перемоги" через успіхи Сил оборони на полі бою у 2026 році.

Зміна тактики Кремля

Тепер, на думку аналітиків, Кремль робить ставку на примус до капітуляції України перед вимогами Росії.

Вороже міноборони оприлюднило свою основну риторичну позицію для виправдання жорстоких обстрілів восени та взимку. Там цинічно називають ці атаки відповіддю на нібито "численні українські удари по російських цивільних об'єктах, що начебто відбувалися з червня 2026 року".

Проте справжня мета полягає у створенні нестерпних умов для життя в Україні.

Кампанія ударів має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб вона капітулювала перед вимогами Росії,

– зазначають аналітики.

Вони додають, що подібний терор Москва влаштовує щозими, починаючи з 2022 року, але цьогоріч він почався раніше, ніж було до цього.

"Риторика міністерства оборони Росії спрямована на те, щоб виправдати перед росіянами та міжнародною спільнотою посилення своєї кампанії ударів, яка буде спрямована проти вже пошкодженої енергетичної інфраструктури України та інших об'єктів критичної інфраструктури", додали в Інституті.

Нагадаємо, окупанти планують знищити енергетику України протягом цього опалювального сезону. До того ж противник почав систематично бити по мостах столиці, використовуючи ретранслятори для дронів.