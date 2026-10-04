Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), систематичні обстріли мостових переходів столиці спрямовані на порушення економічної діяльності та ускладнення повсякденного життя цивільного населення.

Використання новітніх ретрансляторів mesh-мережі

Радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що під час атак на мости росіяни застосували ретранслятори mesh-мережі.

Ці пристрої створюють тимчасове локальне з'єднання, яке дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту безпілотників безпосередньо під час удару.

Описані технологічні засоби працюють як шлюзи: вони приймають команди через інтернет і перетворюють їх у радіочастотні сигнали для найближчого дрона. Це забезпечує прямий контроль над літальним апаратом без залучення додаткових повітряних ретрансляторів чи наземних станцій управління.

За даними Бескрестнова, аналогічне обладнання противник вже використовував 4 вересня під час невдалої спроби замаху на голову Служби безпеки України Олександра Поклада.

Цілі масштабної повітряної кампанії

Удари безпілотників по ключових транспортних артеріях Києва є частиною ширшої стратегії Кремля.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що російське керівництво прагне виснажити українську економіку та створити критичні умови в найбільших містах для примусу України до капітуляції.

Паралельно Міністерство закордонних справ Росії видало попередження із рекомендацією іноземним громадянам і дипломатам залишити Київ.

У відомстві заявили про намір продовжувати масовані комбіновані удари дронами та ракетами по території України.

Аналітики ISW зазначають, що такі заяви підтверджують плани агресора щодо подальших атак на цивільну й критичну інфраструктуру. Головною метою ворога є спровокувати політичну кризу в Україні протягом зими 2026 – 2027 років та підірвати спроможність Збройних сил України утримувати успіхи на фронті.

Ситуація з порушенням повітряного простору сусідніх держав

Нагадаємо, раніше ми писали, що того ж ранку 5 російських безпілотників впали на території Молдови в кількох районах країни. Це сталося під час чергової масованої атаки на українську інфраструктуру.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці вересня в Молдові також вибухнув ударний дрон типу "Герань-4" із реактивним двигуном, через що МЗС країни викликало посла Росії.