Про це пише видання Ziarul de Gardă.

Що відомо про вибух у Молдові

Відомо, що літальний апарат упав та вибухнув на околиці села Гирбовець Новоаненського району, повідомила поліція. Це менш ніж 10 кілометрів від міста Бендери.

Де впав дрон: дивіться на карті



За даними правоохоронних органів, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Територію було оточено, на місце події прибули спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти повинні оглянути об'єкт та встановити всі обставини події.

Також цієї ночі свою авіацію підіймали Польща та Румунія.

Зокрема, міністерство оборони Румунії зафіксувало повітряну ціль, яка рухалася з Одеської області, а саме на схід від Ізмаїла поблизу річкового кордону з Румунією.

Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що перебували на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли для моніторингу ситуації.

Як зазначили у відомстві, вторгнень у повітряний простір Румунії виявлено не було.

Тим часом у Польщі, окрім авіації, також мобілізували наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Через обстріл України призупиняли роботу аеропорти в Любліні та Жешуві.

Нагадаємо, що прем'єр Дональд Туск напередодні заявив, що Росія ударами наближається до Польщі. На його думку, країну чекає дуже складний час.