Об этом пишет издание Ziarul de Gardă.

Что известно о взрыве в Молдове

Известно, что летательный аппарат упал и взорвался на окраине села Гирбовец Новоаненского района, сообщила полиция. Это менее чем в 10 километрах от города Бендеры.

Где упал дрон: смотрите на карте



По данным правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.

Территория была оцеплена, на место происшествия прибыли специализированные подразделения полиции. Эксперты должны осмотреть объект и установить все обстоятельства происшествия.

Также этой ночью свою авиацию поднимали Польша и Румыния.

В частности, министерство обороны Румынии зафиксировало воздушную цель, которая двигалась из Одесской области, а именно к востоку от Измаила вблизи речной границы с Румынией.

Два самолета F-18 Военно-воздушных сил Испании, находившиеся на боевом дежурстве в составе усиленной воздушной полиции, поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Как отметили в ведомстве, вторжений в воздушное пространство Румынии обнаружено не было.

Между тем в Польше, помимо авиации, также были мобилизованы наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Из-за обстрела Украины приостановили работу аэропорты в Люблине и Жешуве.

Напомним, что премьер Дональд Туск накануне заявил, что Россия своими ударами приближается к Польше. По его мнению, страну ждут очень сложные времена.