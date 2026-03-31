Украинцы строят бизнес-империю в Польше: какие ТОП-5 самых популярных сфер
В 2025 году иностранцы зарегистрировали в Польше 10,5 тысячи новых предприятий. Настоящими лидерами в открытии бизнесов стали украинцы, которые опередили даже белорусов и китайцев.
Бизнес в Польше: сколько компаний открыли украинцы?
Наибольшую активность в создании бизнеса продемонстрировали граждане Украины, Беларуси, Китая и Германии, пишет "Минфин".
- Украинцы заняли первое место в рейтинге по количеству открытых бизнесов.
- Второе место заняли белорусы, которые зарегистрировали 1 370 предприятий, что почти на 2 000 меньше, чем у граждан Украины.
- Третью позицию заняли предприниматели из Китая с показателем 610 компаний, поднявшись с пятого места годом ранее.
- Немцы удерживают четвертое место с 514 зарегистрированными бизнесами.
В первую десятку также вошли предприниматели из Турции, Индии, Великобритании, Чехии и Италии.
Наиболее популярными сферами для открытия бизнеса среди иностранцев в Польше стали общественное питание и ресторанное дело – 694 новые заведения. Значительную долю также занимают:
- автомобильные перевозки (484 компании);
- строительная отрасль (480);
- ИТ-сектор (380);
- консалтинг (308);
- кадровые агентства (225);
- оптовая торговля (224).
Эксперты связывают такую структуру инвестиций с относительно низким порогом входа в отдельные отрасли, стабильным спросом на услуги и развитием внутреннего рынка Польши.
Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?
Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:
- в Польше – 900 тысяч украинцев;
- в Германии – 295 тысяч;
- в Чехии – около 390 тысяч.
Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.
О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:
- в ВВП Польши – 2,7%;
- Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.
Где украинцы в Польше зарабатывают больше всего?
Средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в сентябре 2025 года составляла 8 750 злотых брутто, что превышает 100 тысяч гривен.
Быстрее всего зарплаты растут в промышленных отраслях, таких как производство компьютеров, электроники, транспортного оборудования и машиностроения.