Что известно о выплатах от Чехии?

Проект предусматривает финансовую и образовательную поддержку для начинающих предпринимателей, сообщили в чешской организации People in Need Ukraine.

Смотрите также Новая помощь для ВПЛ: информация для жителей одной из областей

Инициатива реализуется при финансовой помощи Швейцарии и направлена на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, но имеет идею для собственного дела.

Участники программы могут рассчитывать на микрогрант в размере до 4 000 долларов. Эти средства разрешено потратить на все, что нужно для старта бизнеса, в частности:

покупку оборудования;

ремонт или обустройство помещения;

закупку материалов;

рекламу и продвижение;

другие расходы, связанные с запуском.

Кроме финансирования, участники получат доступ к:

Учебным программам Консультациям Менторской поддержки

Кому предоставляют приоритет в выплатах?

Организаторы особенно будут поддерживать людей из уязвимых категорий:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

людей с инвалидностью;

одиноких родителей;

людей старшего возраста;

ветеранов.

Именно эти группы чаще всего сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому для них такая инициатива может стать критически важной.

Как можно податься на получение помощи от Чехии?

Подать заявку могут совершеннолетние украинцы – как местные жители, так и переселенцы – проживающих в определенных регионах. В частности, программа доступна для жителей:

Днепропетровской области (Днепр, Кривой Рог, Павлоград, а также Днепровский и Самаровский районы);

(Днепр, Кривой Рог, Павлоград, а также Днепровский и Самаровский районы); Харьковской области (Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский, Чугуевский районы).

Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 31 марта 2026 года и представить свою бизнес-идею. После отбора лучшие проекты получат финансирование и сопровождение.

Какая еще помощь есть для бизнеса в Украине?