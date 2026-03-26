Що відомо про виплати від Чехії?

Проєкт передбачає фінансову та освітню підтримку для підприємців-початківців, повідомили в чеській організації People in Need Ukraine.

Дивіться також Нова допомога для ВПО: інформація для жителів однієї з областей

Ініціатива реалізується за фінансової допомоги Швейцарії і спрямована на тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, але має ідею для власної справи.

Учасники програми можуть розраховувати на мікрогрант у розмірі до 4 000 доларів. Ці кошти дозволено витратити на все, що потрібно для старту бізнесу, зокрема:

  • купівлю обладнання;
  • ремонт або облаштування приміщення;
  • закупівлю матеріалів;
  • рекламу та просування;
  • інші витрати, пов’язані із запуском.

Окрім фінансування, учасники отримають доступ до:

  1. Навчальних програм
  2. Консультацій
  3. Менторської підтримки

Кому надають пріоритет у виплатах?

Організатори особливо підтримуватимуть людей із вразливих категорій:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • людей з інвалідністю;
  • самотніх батьків;
  • людей старшого віку;
  • ветеранів.

Саме ці групи найчастіше стикаються з труднощами при працевлаштуванні, тому для них така ініціатива може стати критично важливою.

Як можна податися на отримання допомоги від Чехії?

Подати заявку можуть повнолітні українці – як місцеві жителі, так і переселенці – які проживають у визначених регіонах. Зокрема, програма доступна для мешканців:

  • Дніпропетровської області (Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, а також Дніпровський і Самарівський райони);
  • Харківської області (Берестинський, Харківський, Лозівський, Богодухівський, Чугуївський райони).

Щоб взяти участь, потрібно подати заявку до 31 березня 2026 року та представити свою бізнес-ідею. Після відбору найкращі проєкти отримають фінансування та супровід.

Яка ще допомога є для бізнесу в Україні?

  • В Україні діє програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%", яку розширили у січні 2026 року. Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 мільйонів гривень.

  • До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, також додали когенераційні установки. Таким чином бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації.

  • Малі ФОПи 2-ї або 3-ї групи можуть отримати виплату для купівлі енергообладнання через Дію, якщо вони не працюють на окупованих чи бойових територіях. Розмір допомоги варіюється від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників, причому ФОП має бути зареєстрований до 1 грудня 2025 року.