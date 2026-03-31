Бізнес у Польщі: скільки компаній відкрили українці?

Найбільшу активність у створенні бізнесу продемонстрували громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини, пише "Мінфін".

Українці посіли перше місце у рейтингу за кількістю відкритих бізнесів. Друге місце посіли білоруси, які зареєстрували 1 370 підприємств, що майже на 2 000 менше, ніж у громадян України. Третю позицію зайняли підприємці з Китаю з показником 610 компаній, піднявшись із п’ятого місця роком раніше. Німці утримують четверте місце з 514 зареєстрованими бізнесами.

До першої десятки також увійшли підприємці з Туреччини, Індії, Великої Британії, Чехії та Італії.

Найбільш популярними сферами для відкриття бізнесу серед іноземців у Польщі стали громадське харчування та ресторанна справа – 694 нові заклади. Значну частку також займають:

автомобільні перевезення (484 компанії);

будівельна галузь (480);

ІТ-сектор (380);

консалтинг (308);

кадрові агентства (225);

оптова торгівля (224).

Експерти пов’язують таку структуру інвестицій із відносно низьким порогом входу в окремі галузі, стабільним попитом на послуги та розвитком внутрішнього ринку Польщі.

Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

