Бизнес в Польше: сколько компаний открыли украинцы?

Наибольшую активность в создании бизнеса продемонстрировали граждане Украины, Беларуси, Китая и Германии, пишет "Минфин".

Смотрите также Украинцам выплатят до 4 000 долларов от Чехии: какие условия

Украинцы заняли первое место в рейтинге по количеству открытых бизнесов. Второе место заняли белорусы, которые зарегистрировали 1 370 предприятий, что почти на 2 000 меньше, чем у граждан Украины. Третью позицию заняли предприниматели из Китая с показателем 610 компаний, поднявшись с пятого места годом ранее. Немцы удерживают четвертое место с 514 зарегистрированными бизнесами.

В первую десятку также вошли предприниматели из Турции, Индии, Великобритании, Чехии и Италии.

Наиболее популярными сферами для открытия бизнеса среди иностранцев в Польше стали общественное питание и ресторанное дело – 694 новые заведения. Значительную долю также занимают:

автомобильные перевозки (484 компании);

строительная отрасль (480);

ИТ-сектор (380);

консалтинг (308);

кадровые агентства (225);

оптовая торговля (224).

Эксперты связывают такую структуру инвестиций с относительно низким порогом входа в отдельные отрасли, стабильным спросом на услуги и развитием внутреннего рынка Польши.

Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Где украинцы в Польше зарабатывают больше всего?