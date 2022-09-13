Откуда и куда выехали украинские IT-специалисты после 24 февраля: интересная инфографика

Многие украинцы из-за полномасштабного вторжения россии были вынуждены переехать в более безопасные регионы Украины или за границу. Эвакуировались с временно оккупированных территорий и районов ведения боевых действий, в частности, 61% украинских IT-специалистов.

Об этом свидетельствует опрос портала DOU от июня 2022 года. Айтишников спросили, откуда и куда они мигрировали после полномасштабного вторжения россии и планируют ли возвращаться.

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Из каких городов выехало больше всего IT-специалистов

По результатам опроса, больше всего украинских айтишников выехало из Харькова, Херсона, Николаева и Мариуполя. Так, в июне 2022 года в Харькове оставалось всего 12% IT-специалистов, проживавших там до полномасштабной войны – 6% не выезжали вообще, а 6% – вернулись.

Тем временем в Херсоне осталось 18% айтишников от общего количества до 24 февраля, в Николаеве – 26%. В эти города практически никто из опрошенных не вернулся и в ближайшей перспективе не планирует этого делать.

При этом более 60% специалистов из этих населенных пунктов переехали не за границу, а в другие подконтрольные Украине регионы. В то же время реже всего покидали свои города айтишники, проживающие в западных и центральных (Винница, Черкассы, Полтава, Кропивницкий) регионах нашего государства.

Куда уже возвращаются чаще всего

По состоянию на июнь, наиболее активно IT-специалисты возвращались в такие города:

Киев – 42% эвакуированных уже вернулись, и еще 11% планируют это сделать в ближайшее время;

Суммы – 36% вернулись и 4% намерены вернуться;

Чернигов – 34 и 11%;

Житомир – 33 и 7%.

Планируют ли айтишники возвращаться в родные города

Среди IT-специалистов, выехавших из своих городов из-за широкомасштабной войны, большинство все же планирует вернуться – 69% переехавших в другой населенный пункт в Украине и 61% эвакуированных за границу.

При этом основными направлениями релокации IT-специалистов, переехавших в пределах страны, остаются Львов и область (22%), а также Ивано-Франковск и область (10%).

Самые популярные европейские страны для выезда айтишников за границу

К слову, сейчас за границей после полномасштабного вторжения россии находятся 13% от общего числа эвакуированных респондентов опроса. Самыми популярными странами Европы для миграции украинских айтишников остаются Польша, Германия, Португалия, Испания и Чехия.

В какие страны Европы чаще всего переезжали айтишники после 24 февраля / Инфографика DOU