Секреты бюджетных поступлений за 2025 год: какие налоги принесли больше всего средств
За 2025 год в украинский бюджет поступило больше всего налогов от налога на доходы физлиц, НДС и акцизов. А перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили более трети всех поступлений, несмотря на потери от войны и сокращение отчислений крупных плательщиков.
Откуда поступило больше всего средств в бюджет?
В 2025 году в бюджет Украины поступило чуть больше, чем 953 миллиарда гривен налогов и сборов, а это 46,5% от всех бюджетных поступлений, которые администрирует налоговая, сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Поэтому больше всего средств поступило от налогов и сбора на доходы физических лиц – это 41,8 миллиарда гривен. Далее в рейтинге идут средства от НДС – 14,3 миллиарда гривен, а затем – от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (13,5 миллиарда гривен).
Несмотря на это вторжение России нанесло существенные потери, в частности из-за разрушения производственных мощностей, оккупацию и логистические перебои. Как следствие, прошлом году почти 40% крупных налогоплательщиков уменьшили отчисления в бюджет.
Интересно! Речь идет здесь, в первую очередь, о перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и разработке карьеров, транспорта, а также о складском хозяйстве и почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговле, поставке электроэнергии и газа.
Какие отрасли заплатили больше всего средств?
Как сообщают в Государственной налоговой службе, наибольший рост налогов произошел в 4-х отраслях, а именно:
- Перерабатывающая промышленность – на 23,6% больше, или в денежном эквиваленте 70,2 миллиарда гривен,
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – больше на 24,8%, или же 67,6 миллиарда гривен,
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – +25,9%, или 52,4 миллиарда гривен,
- Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – +35,8%, или почти 28 миллиардов гривен.
Таким образом, перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля обеспечили более 34% всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
Где проводила проверки налоговая?
Государственная налоговая служба Украины обнаружила на известном курорте нарушения на более 3,2 миллиона гривен, среди которых нелегальный отель и 22 неоформленных работника. Это стало частью многочисленных проверок бизнеса в курортной зоне Яремчанщины и на курорте "Буковель".
Несмотря на 30% рост выручки в сезоне ноябрь – декабрь 2025 года по сравнению с прошлым годом, налоговая служба продолжает систематические проверки. Налоговики провели 62 фактические проверки, во время которых также изъяли незаконную продукцию и зафиксировали другие нарушения финансовой дисциплины.