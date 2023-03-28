Джек Ма вернулся в Китай после "изгнания", однако ненадолго, – Bloomberg

Несмотря на то, что китайские лидеры выразили "непреклонную поддержку" частного сектора, один из самых известных предпринимателей страны решил провести несколько месяцев за границей. Джек Ма может быть одним из лучших шансов Пекина восстановить свою репутацию в частном секторе в Китае, но миллиардер сдержанно относится к приглашениям от власти.

Почему бизнесмен является ключевой фигурой частного сектора

Джек Ма из известнейших бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba Group Holding Ltd. и гиганта финансовых технологий Ant Group Co. Он почти исчез из публичной жизни после критики китайских регуляторов в публичном выступлении в Шанхае в 2020 году.

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С тех пор правительство "расправилось" с такими секторами, как недвижимость, интернет-платформы и образование. И мировое бизнес-сообщество все более скептически относится к расположению Пекина к предприятиям, которые не являются государственными. Но поскольку президент Си Цзиньпин консолидирует власть и снова сосредотачивает внимание на экономике, новая руководящая команда страны хочет создать благоприятный для бизнеса имидж.

Китайские власти пытались убедить Ма, путешествовавшего за пределы материка, вернуться и помочь продемонстрировать правительственную поддержку бизнес-сообщества, сообщает лицо, знакомое с этим вопросом. Но Ма решил остаться за границей, заявив, что он ушел из своих компаний, чтобы сосредоточиться на исследовании сельскохозяйственных технологий, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Внутренне Ма сказал руководителям Ant и Alibaba не зацикливаться на его возвращении в Китай, подчеркнув, что он предан их успеху даже на расстоянии, говорят люди.

Джек Ма посетил школу в Ханчжоу в понедельник, чтобы обсудить темы, включая ChatGPT, добавив, что он надеется когда-то возобновить свою прежнюю работу учителем, согласно официальной учетной записи WeChat от школы. Непонятно, как долго Ма планирует остаться в Китае, что останется в его плане в стране или как долго планировал визит в Ханчжоу.

Продолжительный отказ миллиардера подчеркнул недоверие предпринимателей и глобальных инвесторов к Пекину в то время, когда вновь назначенный премьер-министр Ли Цян выразил свою "непреклонную поддержку" частному сектору.

Был неправильный дискурс, который вызвал беспокойство среди частных предпринимателей в прошлом году,

— сказал Ли во время Всекитайского собрания народных представителей в марте. Регуляторы "не должны давить только на тормоза, а не на газ", добавил он.

Информационный офис Госсовета и Министерство иностранных дел не ответили на факс с просьбой прокомментировать. Alibaba, Ant и фонд Джека Ма также не ответили на запросы о комментариях.

Глубокое недоверие бизнесу

Даже когда Си и его официальные лица подчеркивают поддержку частного сектора, сомнения глубоки.

Публичные сообщения поддерживают предпринимательство, но сильный государственный контроль и идеология все еще будут влиять. Бизнес все еще находится под контролем партии,

— сказал Кристофер Маркиз, соавтор книги "Мао и рынки: коммунистические корни китайского предпринимательства".

Внезапное исчезновение в прошлом месяце звездного банкира технологической индустрии Бао Фана, связанное с правительственным расследованием, снова разожгло опасения среди бизнес-элиты Китая, что репрессии на частный сектор еще не закончились.

Недоступные руководители и соглашения о золотых акциях были признаками первого десятилетия пребывания Си как самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Кроме усиления государственного надзора за их бизнесом, китайским миллиардерам также было разумно держаться подальше от политики и жертвовать большие суммы денег на социальное обеспечение.

Подход правительства остается приоритетным для партии и государственных институтов. Частным компаниям разрешено развиваться при условии, что они преследуют и уважают целые партии, - сказал Джордж Магнус, автор книги "Красные флаги: Почему Китай Си под угрозой".

Это имеет огромные последствия для Ма и Аnt, лидеров частного сектора. Финтех-гигант когда-то считался визитной карточкой китайского предпринимательства и инноваций. Его первоначальное публичное размещение было запланировано на ноябрь 2020 года и, как ожидается, станет самым большим за всю историю.

Когда Ма выступил на Шанхайском саммите Бунда, он сказал, что анахроническое регулирование удушит инновации в Китае, высмеивая традиционные финансовые учреждения как "ломбарды". Несколько дней спустя регуляторы отменили IPO Ant, всколыхнув рынки от Гонконга до США.

Компания все еще планирует наконец выйти на биржу, но вряд ли проведет IPO в этом году, по словам людей, знакомых с ситуацией. Они добавили, что каждый раз, когда Ant выходит на рынок, некоторые подразделения, не являющиеся фундаментальными для его финансового бизнеса в Китае, могут быть пропущены.

Ма сказал, что откажется от контроля над Ant в январе, сократив свои права голоса до 6,2%.

В результате, когда Ant пересмотрит IPO, это будет совсем другая компания от гиганта, оцененного в 315 млрд долларов в 2020 году. Инвесторы сократили оценки стоимости компании, поскольку она переходит к модели, которая больше финансовая, чем технологичная. По состоянию на конец ноября Fidelity Investments снизила свою отметку примерно до 64 миллиардов долларов.

Си консолидировал свою власть над финансовой индустрией страны, создав суперрегулятор по надзору за Ant и другими финансовыми холдингами. Новый орган поможет приблизить доверенных людей президента к сектору и централизует принятие ключевых политических решений.

Все это является причиной для Ма ступать еще более осторожно. Кроме ухода от своего бизнеса, Ма также снизил свое влияние как лидера общины. В декабре он упразднил свой пост главы ассоциации предпринимателей в родной для Анта провинции Чжэцзян.

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