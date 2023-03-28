Чому бізнесмен є ключовою фігурою приватного сектору

Джек Ма із найвідоміших бізнес-лідерів Китаю, співзасновник Alibaba Group Holding Ltd. і гіганта фінансових технологій Ant Group Co. Він майже зник із публічного життя після критики китайських регуляторів у публічному виступі в Шанхаї 2020 року.

Цікаво Це єдиний шлях вперед: як зелена енергетика може допомогти Україні

З того часу уряд "розправився" з такими секторами, як нерухомість, інтернет-платформи та освіта. І світова бізнес-спільнота дедалі більше скептично ставиться до прихильності Пекіна підприємствам, які не є державними. Але оскільки президент Сі Цзіньпін консолідує владу та знову зосереджує свою увагу на економіці, нова керівна команда країни хоче створити сприятливий для бізнесу імідж.

Китайська влада намагалася переконати Ма, який подорожував за межі материка, повернутися та допомогти продемонструвати урядову підтримку бізнес-спільноти, повідомляє особа, знайома з цим питанням. Але Ма вирішив залишитися за кордоном, заявивши, що він пішов зі своїх компаній, щоб зосередитися на дослідженні сільськогосподарських технологій, за словами людей, знайомих із ситуацією.

Внутрішньо Ма сказав керівникам Ant і Alibaba не зациклюватися на його поверненні до Китаю, підкресливши, що він відданий їхньому успіху навіть на відстані, кажуть люди.

Джек Ма відвідав школу в Ханчжоу в понеділок, щоб обговорити теми, включаючи ChatGPT, додавши, що він сподівається колись відновити свою колишню роботу вчителем, згідно з офіційним обліковим записом WeChat від школи. Незрозуміло, як довго Ма планує залишитися в Китаї, що залишиться у його плані в країні або як довго він планував візит до Ханчжоу.

Тривала відмова мільярдера підкреслила недовіру підприємців та глобальних інвесторів до Пекіна в той час, коли новопризначений прем’єр-міністр Лі Цян висловив свою "непохитну підтримку" приватного сектора.

Був неправильний дискурс, який викликав занепокоєння серед приватних підприємців минулого року,

— сказав Лі під час Всекитайських зборів народних представників у березні. Регулятори "не повинні натискати лише на гальма, а не на газ", додав він.

Інформаційний офіс Держради та Міністерство закордонних справ не відповіли на факс із проханням прокоментувати. Alibaba, Ant і фонд Джека Ма також не відповіли на запити про коментарі.

Глибока недовіра бізнесу

Навіть коли Сі та його офіційні особи наголошують на підтримці приватного сектора, сумніви глибокі.

Публічні повідомлення підтримують підприємництво, але сильний державний контроль та ідеологія все ще будуть впливати. Бізнес все ще знаходиться під контролем партії,

— сказав Крістофер Маркіз, співавтор книги "Мао та ринки: комуністичне коріння китайського підприємництва.

Раптове зникнення минулого місяця зіркового банкіра технологічної індустрії Бао Фана, яке було пов’язане з урядовим розслідуванням, знову розпалило побоювання серед бізнес-еліти Китаю, що репресії на приватний сектор ще не закінчилися.

Недосяжні керівники та угоди про золоті акції були ознаками першого десятиліття перебування Сі як найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна. Окрім посилення державного нагляду за їхнім бізнесом, для китайських мільярдерів також було розумно триматися подалі від політики та жертвувати великі суми грошей на соціальне забезпечення.

Підхід уряду залишається пріоритетним для партії та державних інституцій. Приватним компаніям дозволено розвиватися за умови, що вони переслідують і поважають цілі партії, — сказав Джордж Магнус, автор книги "Червоні прапори: Чому Китай Сі під загрозою".

Це має величезні наслідки для Ма та Аnt, лідерів приватного сектору. Фінтех-гігант колись вважався візитною карткою китайського підприємництва та інновацій. Його первинне публічне розміщення було заплановано на листопад 2020 року та, як очікується, стане найбільшим за всю історію.

Коли Ма виступив на Шанхайському саміті Бунду, він сказав, що анахронічне регулювання задушить інновації в Китаї, висміюючи традиційні фінансові установи як "ломбарди". Кілька днів потому регулятори скасували IPO Ant, сколихнувши ринки від Гонконгу до США.

Компанія все ще планує зрештою вийти на біржу, але навряд чи проведе IPO цього року, за словами людей, знайомих із ситуацією. Вони додали, що кожного разу, коли Ant виходить на ринок, деякі підрозділи, які не є фундаментальними для його фінансового бізнесу в Китаї, можуть бути пропущені.

Ма сказав, що відмовиться від контролю над Ant у січні, скоротивши свої права голосу лише до 6,2%.

У результаті, коли Ant перегляне IPO, це буде зовсім інша компанія від гіганта, оціненого в 315 мільярдів доларів у 2020 році. Інвестори скоротили оцінки вартості компанії, оскільки вона переходить до моделі, яка більше фінансова, ніж технологічна. Станом на кінець листопада Fidelity Investments знизила свою оцінку приблизно до 64 мільярдів доларів.

Сі консолідував свою владу над фінансовою індустрією країни, створивши суперрегулятор для нагляду за Ant та іншими фінансовими холдингами. Новий орган допоможе наблизити довірених людей президента до сектору та централізує прийняття ключових політичних рішень.

Усе це є причиною для Ма ступати ще обережніше. Окрім відходу від свого бізнесу, Ма також зменшив свій вплив як лідера громади. У грудні він скасував свою посаду голови асоціації підприємців у рідній для Анта провінції Чжецзян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, про що говорили лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним 20 березня. Це був приїзд закордонного лідера до Росії після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора.