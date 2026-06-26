С 1 июля посылки в ЕС будут доставляться по-новому: что изменят "Укрпочта" и "Новая почта"
С 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступают в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Украинские почтовые операторы рассказали, что изменится для украинцев.
Что именно изменится
Новые правила распространяются на все коммерческие отправления в страны ЕС независимо от стоимости товара. Также они касаются подарков, если их задекларированная стоимость превышает 45 евро, сообщили в "Укрпочте".
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Помимо обязательного сбора в размере 3 евро, к отправлениям могут применяться НДС (если он не был уплачен через систему IOSS), а также местные сборы за таможенное оформление или обработку отправлений. Их перечень и размер определяются отдельно каждой страной ЕС.
За что нужно платить 3 евро:
- Новый платеж начисляется не за количество товаров, а за каждую отдельную товарную категорию (tariff subheading), указанную в декларации.
- Например, если в одной посылке находятся платье и книги, придется уплатить два отдельных сбора — по 3 евро за каждую категорию товара.
- В то же время, если отправляются одинаковые товары с одним кодом, например несколько пар носков разных цветов, сбор составит всего 3 евро.
Что говорят в "Укрпочте"
В "Укрпочте" сообщили, что компания уже адаптировала свои сервисы к новым требованиям Евросоюза. Для этого оператор подключился к автоматизированной системе International Post Corporation (IPC).
Благодаря этому информация о декларациях и уплате необходимых платежей будет поступать таможенным органам еще до прибытия отправления, что должно ускорить оформление и снизить риск задержек.
Укрпочта доставляет отправления в более чем 230 стран и территорий мира и является членом Всемирного почтового союза. Когда Соединенные Штаты изменили правила беспошлинного ввоза товаров, "Укрпочта" вместе с Royal Mail стала одной из первых почтовых служб мира, внедривших необходимые технологические решения. Мы не приостанавливали отправку ни на один день. Так же подготовились и к новым требованиям Европейского Союза,
– говорит генеральный директор компании Игорь Смилянский.
Что говорит "Новая почта"
В компании подчеркивают, что теперь особенно важно правильно определять и выполнять ряд действий, сообщила Head of Legal в Nova Global Ольга Кальницкая.
По её словам, эта мера временная: действует до 1 июля 2028 года, пока не заработает EU Customs Data Hub и не будут введены постоянные тарифные ставки. Поэтому бизнесу стоит обратить внимание на следующее:
- Корректность кодов HS становится критически важной. Ошибка в классификации может привести к корректировке таможенных платежей, задержкам и рискам при таможенном оформлении
- Важно пересмотреть условия поставок (Incoterms), поскольку при использовании системы IOSS ответственность за уплату нового сбора обычно берет на себя продавец или электронная площадка.
- Регистрация в системе IOSS остается одним из ключевых инструментов для быстрого прохождения таможенного оформления.
К слову, в Украине впоследствии также введут налог на отдельные посылки. Речь идет о налоге на посылки с Temu и AliExpress.
Эксперты предупреждают: государство может оказаться не готовым к администрированию миллионов мелких посылок, а новая система создаст проблемы для таможни, почтовых операторов и самих покупателей.
Депутат Верховной Рады Нина Южанина в комментарии 24 Каналу рассказала, что после запуска новой модели украинцы могут даже не знать, зарегистрирован ли конкретный маркетплейс в системе налогообложения. Из-за этого часть людей рискует отказываться от посылок уже после их прибытия в Украину.