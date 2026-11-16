Отсрочка до весны не для всех: какому бизнесу разрешат работать без укрытия

Правительство отложило введение требования об обязательном обустройстве укрытий для предприятий, желающих работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Однако отсрочка будет действовать не для всех: сроки зависят от того, приступило ли предприятие к обустройству укрытий.

Кому предоставят отсрочку от требования об укрытии

Правительство пообещало предпринимателям больше времени на обустройство укрытий. В то же время воспользоваться отсрочкой смогут только те, кто выполнит определенные условия, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Сроки работы бизнеса без готового укрытия будут зависеть от этапа подготовки:

До 4 апреля 2027 года смогут работать предприятия, которые до 4 декабря 2026 года документально подтвердят начало обустройства укрытия. До 4 июня 2027 года отсрочку получат те, кто строит укрытие в соответствии с утвержденным проектом. С 5 декабря 2026 года остальные предприятия во время "желтого" уровня тревоги должны будут приостанавливать работу.

Железняк критикует новые требования из-за сложности их выполнения для малого и среднего бизнеса. По его словам, предпринимателям придется собирать шесть документов, причем ни один из них не выдается государством.

Почему новые правила могут ударить по малому бизнесу

По оценке Железняка, требования могут создать серьезные проблемы для небольших заведений, не имеющих собственных подвалов или других помещений для обустройства укрытий.

В качестве примера он привел кофейни в Киеве: согласно графику воздушных тревог в октябре такое заведение без подвала должно было бы не работать около 38 часов в месяц. Это примерно четыре рабочих дня.

Депутат подчеркивает, что значительная часть украинского бизнеса – это небольшие кафе, бары на первых этажах жилых домов, продуктовые магазины и парикмахерские. Они обеспечивают работой владельцев, их семьи и нескольких наемных работников, а из-за экономического кризиса и дефицита электроэнергии часто едва удерживаются на плаву без убытков.

Как вы себе представляете, что они будут строить укрытия? В лучшем случае в их доме есть подвал. Куда не ходят даже местные жители. В худшем – лишь подземный переход или метро. И разве это вопрос к бизнесу: почему на пятом году полномасштабной войны наши города до сих пор не обеспечены адекватными укрытиями?

– говорит народный депутат.

По мнению Железняка, проблему нужно решать не просто переносом сроков, а изменением самого постановления. Он считает, что предприниматели должны самостоятельно принимать решения относительно безопасности своей работы, особенно если государство не оказывает им необходимой поддержки.

Что предусматривает постановление правительства

4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление № 1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз и разрешило обустраивать безопасные зоны непосредственно в зданиях – без обязательного строительства отдельного укрытия. По окончании переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги.

Адвокат Марина Суткович в комментарии 24 Канала рассказала, что предпринимателям-арендаторам может быть сложно обустроить безопасное пространство.

Например, салон красоты или небольшой офис могут располагаться на первом этаже жилого дома. Арендатор не управляет всем зданием, не имеет доступа к его технической документации и не может самостоятельно определить, какие конструкции обеспечивают надлежащий уровень защиты. То есть выполнение требований постановления фактически зависит от действий балансодержателя.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер АО "Competence" На практике это может привести к ситуации, когда бизнес окажется в заложниках у балансодержателя, который отказывается принимать меры по определению защищенных зон или не имеет финансирования для оплаты технических расчетов этих защищенных зон. На практике все это будет ложиться на арендаторов помещений, если они хотят продолжать работу.

Таким образом, предпринимателям установили срок для выполнения требований, но не определили достаточно четкого механизма для ситуаций, когда необходимые действия зависят от других лиц.

