Відстрочка до весни не для всіх: якому бізнесу дозволять працювати без укриття

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Кому дадуть відстрочку від вимоги про укриття

Уряд пообіцяв підприємцям більше часу на облаштування укриттів. Водночас скористатися відстрочкою зможуть лише ті, хто виконає визначені умови, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Терміни роботи бізнесу без завершеного укриття залежатимуть від етапу підготовки:

До 4 квітня 2027 року зможуть працювати підприємства, які до 4 грудня 2026 року документально підтвердять початок облаштування укриття. До 4 червня 2027 року відстрочку отримають ті, хто будує укриття відповідно до затвердженого проєкту. З 5 грудня 2026 року решта підприємств під час "жовтого" рівня тривоги мають припиняти роботу.

Железняк критикує нові вимоги через складність їх виконання для малого та середнього бізнесу. За його словами, підприємцям доведеться збирати шість документів, причому жоден із них не видає держава.

Чому нові правила можуть вдарити по малому бізнесу

За оцінкою Железняка, вимоги можуть створити серйозні проблеми для невеликих закладів, які не мають власних підвалів чи інших приміщень для облаштування укриттів.

Для прикладу він навів кав'ярні в Києві: за графіком повітряних тривог у жовтні такий заклад без підвалу мав би не працювати близько 38 годин на місяць. Це приблизно чотири робочі дні.

Нардеп наголошує, що значна частина українського бізнесу – це невеликі кав'ярні, бари на перших поверхах житлових будинків, продуктові магазини та перукарні. Вони забезпечують роботою власників, їхні родини та кількох найманих працівників, а через економічну кризу й дефіцит електроенергії часто ледве працюють без збитків.

Як ви уявляєте собі, щоб вони будували укриття? У кращому випадку в їхньому будинку є підвал. Куди не ходять навіть місцеві мешканці. В гіршому – лише підземний перехід або метро. І це хіба питання до бізнесу, чому на п’ятому році повномасштабної війни наші міста досі не забезпечені адекватними укриттями?– каже нардеп.

На думку Железняка, проблему потрібно вирішувати не просто перенесенням дедлайнів, а зміною самої постанови. Він вважає, що підприємці мають самостійно ухвалювати рішення щодо безпеки своєї роботи, особливо якщо держава не надає їм необхідної підтримки.

Що передбачає постанова уряду

4 вересня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1092, яка запровадила нові правила роботи підприємств під час повітряних загроз і дозволила облаштовувати безпечні простори безпосередньо в будівлях – без обов'язкового будівництва окремого укриття. Після завершення перехідного періоду підприємства без відповідного захисту не зможуть продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги.

Адвокатка Марина Суткович у коментарі 24 Каналу розповіла, що підприємцям-орендарям може бути складно облаштувати безпечний простір.

Наприклад, салон краси або невеликий офіс можуть розташовуватися на першому поверсі житлового будинку. Орендар не управляє всією будівлею, не має доступу до її технічної документації та не може самостійно визначити, які конструкції забезпечують належний рівень захисту. Тобто виконання вимог постанови фактично залежить від дій балансоутримувача.

Марина Суткович Адвокатка, керівна партнерка АО "Competence" На практиці це може призвести до ситуації, коли бізнес буде в заручниках у балансоутримувача, який відмовляється вживати заходів для визначення захищених зон, або який не має фінансування для оплати технічних розрахунків цих захищених зон. На практиці це все буде перекладатися на орендарів приміщень, якщо вони хочуть продовжувати роботу.

Таким чином, підприємцям встановили строк для виконання вимог, але не визначили достатньо чіткого механізму для ситуацій, коли необхідні дії залежать від інших осіб.

