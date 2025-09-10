Инвесторы отреагировали на неопределенность вокруг событий с залетом российских дронов резким снижением котировок. Наибольшие потери понесли нефтегазовая компания PKN Orlen и крупнейшие банки Польши.

Что происходит с акциями польских компаний?

На атаку российских "Шахедов", которая произошла в ночь на среду, 10 сентября, польский фондовый рынок отреагировал ощутимым снижением. Индекс Варшавской биржи упал более чем на 2%, пишет 24 Канал.

Наибольшее падение зафиксировано у многонациональной нефтегазовой компании PKN Orlen, акции которой подешевели более почти на 3%. Снижение также коснулось ведущих банков страны: котировки Alior упали на 2,5%, а Bank Pekao - на 2,3%.

Акции польских компаний по состоянию на 10 сентября / фото investing.com

На этом фоне положительную динамику показала только холдинговая компания CD Projekt, известная сериями игр "Ведьмак" и Cyberpunk 2077. Ее акции подорожали на 1,1%.

Что нужно знать о российских дронах в Польше?