Алекс Карп и Эрик Шмидт: Федоров рассказал, чем занимаются миллиардеры из Кремниевой долины в Украине

Украина продолжает сотрудничать с ведущими технологическими компаниями мира, а некоторые из самых известных представителей Кремниевой долины лично интересуются украинскими разработками и опытом ведения современной войны. Стало известно, чем занимаются в Украине Алекс Карп и Эрик Шмидт.

Почему Palantir важен для Украины: Федоров об Алексе Карпе

Компания Palantir во главе с Алексом Карпом считается одним из ключевых разработчиков систем анализа данных для военных структур США и стран НАТО. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью PRESSING.

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Ее система способна объединять огромные массивы информации из различных источников — спутников, радаров, дронов и других систем наблюдения — в единую картину для принятия решений. Известно, что за годы полномасштабной войны Palantir стал "мозгом" украинской войны: ПО PRISMA в режиме реального времени анализирует, где Россия сбивает наши дроны, и просчитывает маршрут для следующей волны.

По словам Федорова, Украина уже давно использует решения Palantir в своей работе.

Мы давно работаем с Карпом. Palantir — это серьёзная система, которая позволяет нам анализировать данные, создавать дашборды, улучшать ситуационную осведомлённость. Это своего рода ИТ-оружие, которое есть в наших руках, а у россиян его нет,

– говорит министр.

Вместе с тем у Украины есть и свой аналогичный продукт — DELTA. К тому же Алекс Карп был просто потрясён тем, как Украина использует Palantir. Он говорил, что "Вы продаёте, и ваша добавленная стоимость не в оружии, которое вы производите, а в системе управления".

У нас состоялся разговор с президентом и с Карпом, он дал очень положительный отзыв о том, что увидел здесь, в Украине. Поэтому он точно в команде Украины. Это наше конкурентное преимущество перед Россией,

– говорит Федоров.

Новые дроны и военные разработки: чем занимается в Украине Эрик Шмидт

Эрик Шмидт — бывший генеральный директор Google, который активно помогает Украине вести войну. На фоне начала полномасштабного вторжения в Украину он основал секретную дронную компанию Swift Beat. Известно, что дроны Шмидта нацелены на использование ИИ, они перехватывают "Шахеды" и уничтожают логистику России.

По словам Федорова, отношения со Шмидтом построены на взаимном обмене опытом:

Украина демонстрирует западным партнерам, как выглядит современная война и как быстро можно внедрять инновации в условиях боевых действий.

В свою очередь, команда Шмидта делится собственными инженерными наработками и подходами к созданию высокотехнологичных продуктов.

Он наблюдает, как ведется современная война, как мы работаем с инновациями и постоянно изобретаем новые средства, а с другой стороны, он привнес свою "школу" бывших сотрудников Google с сильными разработчиками и собственным инженерным видением,

– говорит министр.

По словам Федорова, результатом такого взаимодействия уже стали новые технологические решения и беспилотные системы, среди которых Mirops, Bumblebee, Hornet и другие перспективные проекты.

К слову, недавно журналисты продемонстрировали уникальную систему, которая позволяет украинским военным управлять тысячами дронов одновременно. Корреспондент CNN Ник Патон Уолш снял подразделение, которое планирует атаки дронов-камикадзе в глубокий тыл России.

Программное обеспечение PRISMA от Palantir активно используется в украинских командных пунктах ударных беспилотников дальнего радиуса действия. На экранах отображались карты в режиме реального времени, траектории полёта и наложенные данные, обработанные ИИ, в то время как замаскированный командир ("Вектор") в режиме реального времени планировал удары.

Операторы ГУР, управляющие "Призмой", пояснили: опасность поражения их секретного программного обеспечения невелика. Ведь командных центров мониторинга несколько, они рассредоточены по десяткам различных локаций.