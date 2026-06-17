Украинская баллистика изменит ход войны и статус Украины в мире. Об этом заявил глава Минобороны Михаил Федоров в интервью телеканалу ТСН.

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Что известно о производстве баллистики?

Министр обороны отказался раскрывать подробности о ходе работ над проектом, пояснив, что не хочет ни завышать ожидания, ни передавать лишнюю информацию противнику.

В то же время он повторил слова президента Владимира Зеленского.

Украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России,

– подчеркнул Федоров.

Важно! Лидеры "Большой семерки" отметили значительные успехи украинских военных на фронте и согласовали увеличение поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также вооружения дальнего действия. Кроме того, лидеры готовы предоставить Украине лицензии, которые позволят расширить собственное производство вооружений.

Со своей стороны, Федоров отмечает, что в ближайшие полгода Украина будет иметь преимущество, тогда как возможности России ограничиваются преимущественно ударами по гражданской инфраструктуре.

Что говорят в Fire Point о баллистике?

Главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинский "антибаллистический щит" фактически уже создан и готов к использованию. В то же время для его полноценной работы ракету необходимо объединить с системой самонаведения, командным центром и радарными комплексами.

Также известно, что ракета FP-7.x успешно прошла испытания и в настоящее время полностью готова к применению.