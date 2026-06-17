Противник же не прекращает попыток продемонстрировать хотя бы кажущиеся успехи и порой использует для этого технологии искусственного интеллекта. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны ISW в ежедневном отчете.

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Что известно о ситуации на поле боя?

Сумское направление

Российские войска продолжали атаки к северу и северо-востоку от Сум, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время Силы обороны нанесли удар по месту сосредоточения личного состава противника в Брянской области страны-агрессора.

Харьковское направление

Оккупанты проводили диверсионно-штурмовые действия в районе Казачьей Лопани и пытались расширить свое присутствие вблизи границы. Также фиксировалась ограниченная активность в направлении Великого Бурлука.

Купянское и Боровское направления

Россияне предпринимали попытки проникновения вблизи Купянска и заявляли о продвижении в нескольких населенных пунктах.

Украинские удары по логистике противника продолжают затруднять его снабжение. Вблизи Боровой украинские подразделения проводили контратаки.

Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW

Луганское направление

Украинские силы нанесли удар по мастерской по производству боеприпасов для тяжелых дронов российской 14-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады возле оккупированного Сокологорска.

Лиманско-Славянское направление

Российские войска продолжали штурмы, но успеха не достигли. Украинские подразделения осуществляли контратаки. Также Силы обороны нанесли удар по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи Сиверска.

Константиновское направление

Враг проводил инфильтрационные операции и пытался создать впечатление значительных успехов с помощью информационных операций и, вероятно, сгенерированных ИИ видео. Подтверждений заявленного масштабного продвижения нет.

Эти видео являются частью системной когнитивной войны Кремля, направленной на преувеличение успехов российской армии. С помощью завышенных заявлений о продвижении и отдельных диверсионно-проникающих операций Россия пытается создать ложное впечатление о якобы обвале всей линии фронта, хотя имеющиеся факты и данные этого не подтверждают,

– отмечают аналитики.

Покровское, Добропольское и Новопавловское направления

Российские войска проводили локальные атаки и попытки проникновения, однако подтвержденных значительных продвижений зафиксировано не было.

Донецкое направление и тыловые районы оккупантов

Украинские силы нанесли серию ударов по военным объектам противника: командным пунктам, складам, позициям ПВО, местам базирования беспилотников, а также по мосту на трассе Мариуполь – Таганрог.

Запорожское направление

Наступательные действия россиян в районе Гуляйполя и на западе области результатов не дали. В то же время украинские войска поразили комплексы РЭБ "Волна", "Купол" и "Гарант", позиции дронов и логистические маршруты противника вдоль трассы М-14.

Херсонское направление и Крым

Оккупанты проводили ограниченные атаки вблизи Антоновского моста, но без успеха. Силы обороны продолжают систематически наносить удары по логистике оккупантов. Зафиксированы удары по военной технике, железнодорожной инфраструктуре и нескольким российским береговым радиолокационным комплексам на территории аннексированного Крыма.

Удары по мостам и транспортным артериям уже приводят к дефициту топлива и боеприпасов в ряде российских подразделений.

При этом от дальних атак страдают не только приграничные российские территории или оккупированные страной-агрессором земли — удары всё чаще доходят до российской столицы. Утром 16 июня Москву атаковали как минимум 35 беспилотников. В результате удара вспыхнул пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе российской столицы, несмотря на усиленную систему ПВО вокруг города.

Игорь Романенко отметил, что беспилотникам удалось преодолеть самую мощную в России систему ПВО и нанести удары по Москве. По его словам, такие атаки имеют не только военный, но и психологический эффект. Жители российской столицы, которые ранее в основном поддерживали войну и были менее вовлечены в её последствия, теперь всё чаще ощущают её влияние на себе.