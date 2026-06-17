Противник же не полишає спроб продемонструвати хоча б примарні успіхи й подекуди використовує для цього технології штучного інтелекту. Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни ISW у щоденному звіті.

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Що відомо про ситуацію на полі бою?

Сумський напрямок

Російські війська продовжували атаки на північ та північний схід від Сум, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас Сили оборони завдали удару по місцю зосередження особового складу противника в Брянській області країни-агресорки.

Харківський напрямок

Окупанти проводили диверсійно-штурмові дії в районі Козачої Лопані та намагалися розширити присутність поблизу кордону. Також фіксувалася обмежена активність у напрямку Великого Бурлука.

Куп'янський і Борівський напрямки

Росіяни здійснювали спроби проникнення поблизу Куп'янська та заявляли про просування в кількох населених пунктах.

Українські удари по логістиці противника продовжують ускладнювати його постачання. Поблизу Борової українські підрозділи проводили контратаки.

Яка ситуація на фронті: дивіться карти ISW

Луганський напрямок

Українські сили уразили майстерню з виробництва боєприпасів для важких дронів російської 14-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади біля окупованого Сокологірська.

Лимансько-Слов'янський напрямок

Російські війська продовжували штурми, але успіху не досягли. Українські підрозділи здійснювали контратаки. Також Сили оборони завдали удару по російському командно-спостережному пункту поблизу Сіверська.

Костянтинівський напрямок

Ворог проводив інфільтраційні операції та намагався створити враження значних успіхів за допомогою інформаційних операцій і, ймовірно, згенерованих ШІ відео. Підтверджень заявленого масштабного просування немає.

Ці відео є частиною системної когнітивної війни Кремля, спрямованої на перебільшення успіхів російської армії. За допомогою завищених заяв про просування та окремих диверсійно-проникних операцій Росія намагається створити хибне враження про нібито обвал усієї лінії фронту, хоча наявні факти та дані цього не підтверджують,

– наголошують аналітики.

Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки

Російські війська здійснювали локальні атаки та спроби проникнення, однак підтверджених значних просувань не зафіксовано.

Донецький напрямок і тилові райони окупантів

Українські сили завдали серії ударів по військових об'єктах противника: командних пунктах, складах, позиціях ППО, місцях базування безпілотників, а також по мосту на трасі Маріуполь – Таганрог.

Запорізький напрямок

Наступальні дії росіян у районі Гуляйполя та на заході області результатів не дали. Водночас українські війська уразили комплекси РЕБ "Волна Купол Гарант", позиції дронів і логістичні маршрути противника вздовж траси М-14.

Херсонський напрямок і Крим

Окупанти проводили обмежені атаки поблизу Антонівського мосту, але без успіху. Сили оборони продовжують системно бити по логістиці окупантів. Зафіксовано удари по військовій техніці, залізничній інфраструктурі та кількох російських берегових радіолокаційних комплексах на території анексованого Криму.

Удари по мостах і транспортних артеріях уже створюють дефіцит пального та боєприпасів у частини російських підрозділів.

При цьому від далекобійних атак страждають не лише прокордонні російські території, або ж окуповані країною-агресоркою землі – удари дедалі частіше дістають до російської столиці. Уранці 16 червня Москву атакували щонайменше 35 безпілотників. Унаслідок удару спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі російської столиці, попри посилену систему ППО навколо міста.

Ігор Романенко зазначив, що безпілотникам вдалося подолати найпотужнішу в Росії систему ППО та завдати ударів по Москві. За його словами, такі атаки мають не лише військовий, а й психологічний ефект. Жителі російської столиці, які раніше переважно підтримували війну та були менш залучені до її наслідків, тепер дедалі частіше відчувають її вплив на собі.