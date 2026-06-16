Майор, заместитель командира 4-го батальона "Сила свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что оккупантов запугивают, подвергают физическим наказаниям и даже расстреливают. Таким образом враг хочет добиться хотя бы каких-то успехов.

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Как Россия бросает пехоту на штурмы?

Владимир Назаренко отметил, что в России неоднородные подразделения с разной мотивацией. Это может быть совершенно неподготовленный личный состав, который отправляют в конвейерные атаки. Есть и более подготовленные соединения наемников или профессиональных штурмовых подразделений. В большинстве случаев враг набирает наемников, обещая огромные суммы денег, выплат сразу или через некоторое время.

Фактически им выплачивают только первую сумму. Они попадают на полигон, а дальше, как только их фактически не подготовленный боевик попадает к ним, к нему относятся как к рабу. К нему уже применяется система принуждения, физических наказаний,

– подчеркнул майор.

Пленные захватчики рассказывали о неоднократных случаях, когда их могут запугивать и расстреливать перед строем. В российской армии применяют тактику штрафных или заградительных отрядов, которые расстреливали своих для того, чтобы был страх за невыполнение тех или иных задач.

Таким образом враг пытается запугать своих наспех собранных боевиков. За отказ от выполнения – физическое наказание или страх расстрела. Точно так же враг может применять свои дроны против собственных военных, которые, например, отказываются выполнять те или иные приказы,

– пояснил заместитель командира.

По его словам, россияне считают, что у них безграничный ресурс живой силы. Таким образом они пытаются добиться каких-то успехов. Однако ситуация на фронте на самом деле очень тяжелая. Враг пытается давить всеми своими ресурсами, но не достигает целей.

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Назаренко о наказаниях в российской армии: смотрите видео

Напомним, что офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш поразил правдой о положении оккупантов. С наступлением лета количество передвижений российских войск увеличилось. Вражеское командование пытается забросить свой личный состав как можно дальше. Российские солдаты могут неделями сидеть без еды и воды. Главное, чтобы они были где-то точкой на карте и выходили на связь. Мотивация захватчиков на крайне низком уровне. Иногда они попадают в плен, не имея ни оружия, ни боеприпасов. Они просто сдаются, потому что голодны.