Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

Российские войска реализуют замысел по созданию так называемой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы в Сумской области. По данным аналитиков, оккупанты недавно продвинулись в центральной части Безсаловки к северо-западу от Сум.

Также российские источники сообщают о выходе подразделений к окраинам Великой Рыбицы к северо-востоку от областного центра. В то же время украинские военные наносят удары по тыловым объектам противника. В частности, сообщается о поражении учебного центра операторов беспилотников в Курской области России.

Харьковская область

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия в течение последних дней. Несмотря на активность оккупантов, подтвержденных успехов на этом направлении не зафиксировано.

Российские военные блогеры заявляли о продвижении вблизи Малой Волчьей, однако независимого подтверждения этой информации нет. На направлении Великого Бурлука существенных боевых действий не наблюдалось.

Купянское и Боровское направления

На востоке Харьковской области российские войска все чаще используют тактику небольших диверсионно-штурмовых групп. В частности, вблизи Купянска украинские силы обнаружили и уничтожили врага после попытки проникновения в район Купянска-Вузлового.

Подобная ситуация наблюдалась и на Боровском направлении. При этом существенного продвижения российских войск здесь не зафиксировано.

Особое внимание аналитики обращают на информационную кампанию Кремля. Российская сторона распространяет видео с якобы установкой флагов в ряде населенных пунктов Харьковской области. В ISW предполагают, что часть этих материалов могла быть создана с помощью искусственного интеллекта для преувеличения успехов армии России.

Донецкая область

На Лиманском направлении оккупанты также применяли тактику инфильтрации, однако украинские силы выявляли такие группы и наносили по ним удары.

В районе Константиновки, Дружковки, Доброполья, Покровска и Новопавловки российские войска продолжали атаки, но не смогли добиться подтвержденных успехов. В то же время даже вражеские военные блогеры признают, что украинские подразделения проводят контратаки и сохраняют активность на ряде участков фронта.

Запорожское направление

По информации ВСУ, российское командование планирует активизировать боевые действия на Гуляйпольском направлении. Оккупанты перебрасывают новые подразделения и увеличивают количество мотоциклов для быстрого передвижения штурмовых групп.

Среди возможных целей называют населенные пункты Воздвижовка, Косовцево, Тернуватое и Верхняя Терса. Впрочем, украинские удары по логистическим маршрутам не позволяют врагу накопить достаточное количество ресурсов для масштабного наступления.

Херсонская область и Крым

России Украинские силы продолжают системно атаковать транспортные артерии, соединяющие оккупированную Херсонскую область с Крымом. В частности, сообщается об ударах по мосту Чонгар и переправе между Геническом и Арабатской стрелкой.

Такие действия затрудняют снабжение российских войск на южном направлении. На фоне роста количества украинских ударов оккупационные власти Крыма уже начали усиливать мобильные группы противовоздушной обороны и готовить резервные площадки для работы административных структур в случае новых атак.

Как удары по Крыму влияют на всю армию врага?

Украинские удары по Крыму все сильнее влияют не только на ситуацию на полуострове, но и на возможности всей российской армии. Крым долгое время оставался главной тыловой базой оккупантов для обеспечения группировок на юге Украины.

Именно через полуостров Россия осуществляла поставки топлива, боеприпасов, техники и проводила ротацию военных подразделений. В то же время регулярные атаки по нефтебазам, аэродромам, складам и системам противовоздушной обороны существенно затрудняют работу этой логистической сети.

По словам экспертов, удары по Крыму постепенно лишают российские войска возможности использовать полуостров в качестве безопасного тыла. Последствия уже ощущают и местные жители, ведь на полуострове фиксируются перебои с топливом и трудности с поставками отдельных товаров.

Кроме того, дефицит топлива может повлиять на работу мобильных групп противовоздушной обороны, отвечающих за защиту важных объектов. Эксперты считают, что дальнейшее нарушение логистики способно создать серьезные проблемы для обеспечения российских войск на нескольких участках фронта.