Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська реалізовують задум зі створення так званої "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону в Сумській області. За даними аналітиків, окупанти нещодавно просунулися в центральній частині Безсалівки на північний захід від Сум.

Також російські джерела повідомляють про вихід підрозділів до околиць Великої Рибиці на північний схід від обласного центру. Водночас українські військові завдають ударів по тилових об'єктах противника. Зокрема, повідомляється про ураження навчального центру операторів безпілотників у Курській області Росії.

Харківщина

На півночі Харківської області російські війська продовжували наступальні дії протягом останніх днів. Попри активність окупантів, підтверджених успіхів на цьому напрямку не зафіксовано.

Російські військові блогери заявляли про просування поблизу Малої Вовчої, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає. На напрямку Великого Бурлука суттєвих бойових дій не спостерігалося.

Куп'янський та Борівський напрямки

На сході Харківщини російські війська дедалі частіше використовують тактику невеликих диверсійно-штурмових груп. Зокрема, поблизу Куп'янська українські сили виявили та знищили ворога після спроби проникнення в район Куп'янська-Вузлового.

Схожа ситуація спостерігалася і на Борівському напрямку. При цьому суттєвого просування російських військ тут не зафіксовано.

Окрему увагу аналітики звертають на інформаційну кампанію Кремля. Російська сторона поширює відео з нібито встановленням прапорів у низці населених пунктів Харківщини. В ISW припускають, що частина цих матеріалів могла бути створена за допомогою штучного інтелекту для перебільшення успіхів армії Росії.

Донеччина

На Лиманському напрямку окупанти також застосовували тактику інфільтрації, однак українські сили виявляли такі групи та завдавали ударів по них.

У районі Костянтинівки, Дружківки, Добропілля, Покровська та Новопавлівки російські війська продовжували атаки, але не змогли досягти підтверджених успіхів. Водночас навіть ворожі військові блогери визнають, що українські підрозділи проводять контратаки та зберігають активність на низці ділянок фронту.

Запорізький напрямок

За інформацією ЗСУ, російське командування планує активізувати бойові дії на Гуляйпільському напрямку. Окупанти перекидають нові підрозділи та збільшують кількість мотоциклів для швидкого пересування штурмових груп.

Серед можливих цілей називають населені пункти Воздвижівка, Косівцеве, Тернувате та Верхня Терса. Втім, українські удари по логістичних маршрутах не дозволяють ворогу накопичити достатню кількість ресурсів для масштабного наступу.

Херсонщина та Крим

Росії Українські сили продовжують системно атакувати транспортні артерії, які з'єднують окуповану Херсонську область із Кримом. Зокрема, повідомляється про удари по мосту Чонгар та переправі між Генічеськом і Арабатською стрілкою.

Такі дії ускладнюють постачання російських військ на південному напрямку. На тлі зростання кількості українських ударів окупаційна влада Криму вже почала посилювати мобільні групи протиповітряної оборони та готувати резервні майданчики для роботи адміністративних структур у разі нових атак.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Як удари по Криму впливають на всю армію ворога?

Українські удари по Криму дедалі сильніше впливають не лише на ситуацію на півострові, а й на можливості всієї російської армії. Крим тривалий час залишався головною тиловою базою окупантів для забезпечення угруповань на півдні України.

Саме через півострів Росія здійснювала постачання пального, боєприпасів, техніки та проводила ротацію військових підрозділів. Водночас регулярні атаки по нафтобазах, аеродромах, складах і системах протиповітряної оборони суттєво ускладнюють роботу цієї логістичної мережі.

За словами експертів, удари по Криму поступово позбавляють російські війська можливості використовувати півострів як безпечний тил. Наслідки вже відчувають і місцеві жителі, адже на півострові фіксують перебої з пальним та труднощі з постачанням окремих товарів.

Крім того, дефіцит пального може впливати на роботу мобільних груп протиповітряної оборони, які відповідають за захист важливих об'єктів. Експерти вважають, що подальше порушення логістики здатне створити серйозні проблеми для забезпечення російських військ на кількох ділянках фронту.