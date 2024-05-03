Sony Pictures и Apollo предлагают 26 миллиардов долларов за компанию Paramount

Sony Pictures и инвестиционная компания Apollo Global Management подали письмо с совместным предложением приобрести компанию Paramount за 26 миллиардов долларов. Пока что это предложение является исходным пунктом для обсуждения и не имеет обязательного характера.

Запутанная сделка

Предложение поступило после того, как Paramount вела эксклюзивные переговоры о слиянии с продюсерской компанией Skydance Media, во главе с Дэвидом Эллисоном.

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Несколько акционеров выразили протест против предложения Skydance, которая, по их словам, предоставляла контролирующему акционеру Шаре Редстоун выгодные условия за ее долю в National Amusements, через которую она контролирует Paramount.

! С тех пор компания разорвала отношения с генеральным директором Бобом Бакишем, и четыре из ее директоров решили уйти в отставку.

В прошлом месяце Skydance и Paramount начали эксклюзивные переговоры о сделке, однако период эксклюзивности заканчивается 3 мая. Это означает, что Paramount и Redstone смогут начать обсуждение продажи с другими потенциальными покупателями.

Какие условия предлагают Sony и Apollo

По условиям предложения от Sony и Apollo, Sony станет значительным большинством акционеров, тогда как Apollo будет иметь меньшую долю и не будет участвовать в оперативном управлении, отметили источники.

! Предложение включает предположение о долгах Paramount, которые составляют 14,6 миллиарда долларов по данным FactSet.

Акции Paramount закрылись на 13% выше в четверг.

! Ранее Apollo уже подал предложение на сумму 26 миллиардов долларов за Paramount, включая примерно 12 миллиардов долларов в виде собственного капитала плюс предположение о долге. Однако, через несколько дней после этого члены правления Paramount решили начать эксклюзивные переговоры о слиянии с Skydance.

Правление имело опасения относительно предложения Apollo, включая вопрос о возможности обеспечения финансирования сделки. Apollo также пытался купить киностудию Paramount, за которую предложили 11 миллиардов долларов.