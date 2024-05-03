Заплутана угода
Пропозиція надійшла після того, як Paramount вела ексклюзивні переговори про злиття з продюсерською компанією Skydance Media, на чолі з Девідом Еллісоном.
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Декілька акціонерів висловили протест проти пропозиції Skydance, яка, за їхніми словами, надавала контролюючому акціонеру Шарі Редстоун вигідні умови за її частку в National Amusements, через яку вона контролює Paramount.
Минулого місяця Skydance та Paramount розпочали ексклюзивні переговори щодо угоди, проте період ексклюзивності закінчується 3 травня. Це означає, що Paramount та Redstone зможуть розпочати обговорення продажу з іншими потенційними покупцями.
Які умови пропонують Sony та Apollo
За умовами пропозиції від Sony та Apollo, Sony стане значним більшістю акціонерів, тоді як Apollo матиме меншу частку і не братиме участь в оперативному управлінні, зазначили джерела.
Акції Paramount закрилися на 13% вище у четвер.
Правління мало побоювання щодо пропозиції Apollo, включаючи питання про можливість забезпечення фінансування угоди. Apollo також намагався купити кіностудію Paramount, за яку запропонували 11 мільярдів доларів.