Запутанная сделка
Предложение поступило после того, как Paramount вела эксклюзивные переговоры о слиянии с продюсерской компанией Skydance Media, во главе с Дэвидом Эллисоном.
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Несколько акционеров выразили протест против предложения Skydance, которая, по их словам, предоставляла контролирующему акционеру Шаре Редстоун выгодные условия за ее долю в National Amusements, через которую она контролирует Paramount.
В прошлом месяце Skydance и Paramount начали эксклюзивные переговоры о сделке, однако период эксклюзивности заканчивается 3 мая. Это означает, что Paramount и Redstone смогут начать обсуждение продажи с другими потенциальными покупателями.
Какие условия предлагают Sony и Apollo
По условиям предложения от Sony и Apollo, Sony станет значительным большинством акционеров, тогда как Apollo будет иметь меньшую долю и не будет участвовать в оперативном управлении, отметили источники.
Акции Paramount закрылись на 13% выше в четверг.
Правление имело опасения относительно предложения Apollo, включая вопрос о возможности обеспечения финансирования сделки. Apollo также пытался купить киностудию Paramount, за которую предложили 11 миллиардов долларов.