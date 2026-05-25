АМКУ "дал зеленый свет" сделке Paramount и Warner Bros: при чем здесь Украина
Антимонопольный комитет Украины согласовал масштабную сделку между Paramount Skydance Corporation и Warner Bros. Discovery. стало известно, почему разрешение Украины важно для поглощения одного гиганта другим.
О решении стало известно 21 мая, пишет "РБК-Украина".
Предоставлено разрешение компании Paramount Skydance Corporation на опосредованное приобретение через компанию "Prince Sub Inc." (г. Уилмингтон, штат Делавэр, Соединенные штаты Америки) контроля над компанией "Warner Bros. Discovery, Inc,
– говорится в сообщении АМКУ.
Почему нужно одобрение Украины?
Как пояснила юрист Анна Жакот, это предусматривает украинское законодательство о защите экономической конкуренции.
При этом их круг не ограничивается только национальными субъектами. Это могут быть и нерезиденты, если они имеют влияние на украинский рынок или если сделка касается активов или операции в Украине. В Украине, например, транслируются телеканалы Discovery Channel, CNN, Eurosport, принадлежащих Warner Bros,
– сказала она.
Paramount и Warner Bros Discovery – одни из крупнейших игроков мирового медиарынка. Их потенциальное объединение может существенно изменить:
- рынок телевидения;
- стриминговые сервисы;
- производство контента;
- рекламный рынок;
- конкуренцию между медиахолдингами.
Из-за масштаба сделки компаниям придется получать согласование не только в Украине, но и в, США, странах ЕС и тому подобное. Кстати, там это слияние уже вызывает беспокойство, ведь оно может навредить конкуренции в индустрии.
Если бы украинский антимонопольный комитет отказал в разрешении, последствия могли быть серьезными. По словам Жакот, в теории компаниям пришлось бы пересматривать свои активы, или же Paramount и Warner Bros вообще могли бы покинуть рынок Украины.
Что еще известно о слиянии компаний Warner Bros. и Paramount?
Ранее было известно, что Paramount активно ищет деньги на завершение сделки с Warner Bros. Discovery. Так, основным "спасителем" может стать Public Investment Fund. Именно эта компания, по предварительной информации, готова вложить до 10 миллиардов долларов. Общая сумма, которую ищет Paramount, – 24 миллиарда долларов.
Потенциальными компаниями, которые могут финансово помочь, также является Qatar Investment Authority и L'imad Holding.
В частности, известно, что слияние компаний объединит такие бренды как CNN и CBS. И улучшит позиции компаний в то время, когда зрителей переманивают на стриминговые платформы.