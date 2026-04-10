Будут изменения в графике: как "Новая почта" будет работать на Пасху

Компания "Новая почта" обнародовала график работы отделений на период Пасхи, чтобы клиенты могли заранее спланировать свои отправления. В праздничные дни изменения будут минимальными, однако они все же есть.

Какой график работы "Новой почты" на Пасху 2026?

Изменения в графике запланированы 12 апреля, сообщили в "Новой почте".

11 апреля отделения будут работать в обычном режиме;

12 апреля введут сокращенный график – с 10:00 до 16:00;

13 апреля работа вернется к стандартному расписанию.

В компании советуют учесть эти изменения тем, кто планирует отправлять или получать посылки накануне и во время Пасхи, чтобы избежать задержек.

Когда украинцы празднуют Пасху 2026?

В 2026 году большинство украинцев будет праздновать Пасху 12 апреля. Именно на эту дату приходится Воскресение Христово для верующих Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви. В то же время христиане западного обряда, в частности римо-католики и протестанты, будут отмечать этот великий праздник на неделю раньше – 5 апреля.

Такая разница в датах возникает из-за разных подходов к вычислению дня праздника. В сентябре 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский церковный календарь, поэтому это изменение коснулось только "неподвижных" праздников, которые имеют постоянную дату, например, Рождество или Крещение.

В то же время правила расчета Пасхи остались старыми. Это было сделано для того, чтобы сохранить единство с другими православными церквями мира, отмечает сайт "Украинские традиции".

Заметьте! В целом дата Пасхи ежегодно меняется и зависит от лунного и солнечного циклов. Так, Воскресение Христово всегда наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия.

