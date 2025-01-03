У каких категорий пенсионеров могут забрать деньги со счетов

Согласно Государственному бюджету на 2025 год, правительство приняло изменения, которые касаются счетов пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

У кого из пенсионеров могут изымать деньги со счетов

В отдельных случаях средства с их счетов в Ощадбанке будут переводиться обратно в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), инфорирует 24 Канал.

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Нововведения распространяются на пенсионные счета переселенцев, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года. Забрать средства со счета могут в следующих случаях:

Счет не использовался в течение 12 месяцев. Это означает, что не осуществлялось никаких операций: снятие наличных, безналичных расчетов или переводов.

Это означает, что не осуществлялось никаких операций: снятие наличных, безналичных расчетов или переводов. Пенсионер не прошел физическую идентификацию в течение шести месяцев.

Эти счета ранее открывались только в Ощадбанке, поэтому нововведения не касаются счетов в других банках.

Средства не будут изымать, если на счет наложен арест или другие обременения.

Как восстановить выплаты После изъятия средств пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд или Ощадбанк, чтобы восстановить выплату пенсии. Государство гарантирует, что выплаты будут восстановлены, но только после обращения пенсионера.

Для того чтобы продолжать получать выплаты, пенсионерам ВПО нужно:

пройти физическую идентификацию удобным способом;

осуществить любую транзакцию (снять средства или рассчитаться карточкой).

Важно. Если пенсионер не прошел проверку, средства накапливаются на его счету до момента идентификации. После прохождения проверки пенсия пересчитывается за весь период с момента прекращения выплат.