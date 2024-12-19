На какую пенсию можно рассчитывать в 2025 году при зарплате 10 000 гривен

Вопрос пенсионного обеспечения всегда вызывает много вопросов, особенно если речь идет о прогнозировании будущих выплат. Попробуем разобраться, какую пенсию можно ожидать в 2025 году при зарплате 10 000 гривен, учитывая нынешнюю пенсионную систему.

Как рассчитывается пенсия в Украине

Размер пенсии в Украине рассчитывается по постоянной формуле. При этом она учитывает несколько факторов: трудовой стаж, среднюю заработную плату. Какая пенсия будет в 2025 году при зарплате 10 000 гривен, рассказывает 24 Канал.

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Пенсия в Украине определяется по формуле: П = Зс × Ик × Кс, где:

П - размер пенсии;

Зс - средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию;

Ик - индивидуальный коэффициент заработной платы (ваш заработок поделенный на средний по стране);

Кс - коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Средняя зарплата по стране в 2025 году

Сейчас средняя зарплата составляет около 15 000 гривен, и, по прогнозам, она может вырасти до 18 000–20 000 гривен в 2025 году.

Индивидуальный коэффициент зарплаты (Ик)

При зарплате 10 000 гривен индивидуальный коэффициент заработной платы в 2025 году, вероятно, будет около 0,5–0,6, ведь 10 000 гривен меньше прогнозируемой средней зарплаты.

Коэффициент страхового стажа (Кс)

Коэффициент стажа зависит от количества официально отработанных лет. За каждый год официального стажа в расчет пенсии добавляется 1%. Например, если вы имеете 35 лет стажа, то ваш коэффициент стажа будет 0,35.

Расчет пенсии при зарплате 10 000 гривен

Предположим:

Средняя зарплата по стране (Зс) в 2025 году – 18 000 гривен;

Зарплата человека (З) – 10 000 гривен;

Стаж - 35 лет.

Расчет индивидуального коэффициента зарплаты (Ик):

Ик = З / Зс = 10 000 / 18 000 = 0,56.

Расчет коэффициента стажа (Кс):

Кс = 35 × 1% = 0,35.

Размер пенсии (П):

П = Зс × Ик × Кс = 18 000 × 0,56 × 0,35 = 3 528 гривен.

Стоит знать. Чем больше стаж, тем выше коэффициент. Для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем это минимальный порог для получения полной пенсии. Если зарплата превышает среднюю по стране, пенсия будет больше. Если же ниже – коэффициент уменьшается.

До 2025 года возможны изменения в пенсионной формуле или условиях расчета. Например, повышение минимального страхового стажа.

Кроме того, правительство обязано проводить ежегодную индексацию пенсий, которая зависит от уровня инфляции и роста средней зарплаты. Это позволит повысить пенсии даже для тех, у кого низкий коэффициент зарплаты.