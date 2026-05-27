Польский Pepco официально в Украине: кто в команде и где будут магазины

Польская сеть дискаунтеров Pepco сделала очередной шаг к полноценному выходу на украинский рынок –в стране официально зарегистрировали компанию "Пепко Украина". Также стало известно, кто вошел в тройку топ-менеджеров сети.

Pepco создал юрлицо в Украине

Компания официально зарегистрировала ООО "Пепко Украина". Юрлицо создано 18 мая 2026 года, пишет Forbes.

Смотрите также Обещают очень низкие цены: в Украину зайдет новый маркетплейс и конкурент Temu

Известно, что новая компания уже имеет киевский адрес – ул. Загородняя, 15, рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Она работает на общей системе налогообложения и фактически готовит инфраструктурную площадку для запуска сети.

Основной вид деятельности – розничная торговля в неспециализированных магазинах, что соответствует дискаунтер-модели Pepco. Уставный капитал составляет 1 миллион гривен.

Директором стала Ольга Чабала, которая связана с консалтинговым бизнесом Byword Consulting. Учредителем выступает британская структура PEO (TRE) Limited, а конечными бенефициарами являются Теодор Ле Ру де Клерк и Луи Жакобюс Дю Приз из Южной Африки.

Где будут первые магазины Pepco в Украине?

Первые магазины Pepco в Украине могут появиться уже в последнем квартале 2026 года. И, как заявляют участники рынка, это будет не одна точка, а сразу несколько открытий, пишет "Лига.нет".

Открытие первых магазинов – это будет Киев и западная часть Украины. Первые проекты лучше открывать в проверенных локациях. Это будут полноценные магазины Pepco, с полноценным ассортиментом,

– рассказал представитель Pepco в Украине Андрей Лотоцкий.

По его словам, речь идет о торговых центрах категории А, которые уже себя зарекомендовали. Точные даты открытия пока согласовываются, поскольку сделки еще на этапе проработки.

Обратите внимание! Основной ассортимент магазина Pepco – детская и взрослая одежда, товары для дома, текстиль, декор, посуда, игрушки, сезонные товары и мелочи ежедневного спроса.

Pepco уже формирует команду топ-менеджмента в Украине

Параллельно с юридическим оформлением бизнеса Pepco активно формирует управленческую команду в Украине – и уже привлекает топ-менеджеров с опытом в крупных сетях, пишет RAU:

Country Manager украинского подразделения стал Арсен Старченко. Последним местом его работы был Multiplex, где он занимал должность операционного директора. Также он имеет более 20 лет опыта в ритейле, в частности в METRO. Еще одна ключевая позиция – Head of Expansion. Ее в мае 2026 года получил Иван Омельченко, который до этого шесть лет возглавлял департамент аренды в "Эпицентр К". Именно он будет отвечать за быстрое масштабирование сети. К команде также присоединилась Ольга Приходько – Senior Expansion Manager. Ранее она занималась развитием магазинов Sinsay, а также работала с коммерческой недвижимостью в бизнес-центре Gulliver и девелоперских проектах.

Как польский бизнес в Украине нарастил доходы?