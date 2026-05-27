Pepco створив юрособу в Україні

Компанія офіційно зареєструвала ТОВ "Пепко Україна". Юрособу створено 18 травня 2026 року, пише Forbes.

Відомо, що нова компанія вже має київську адресу – вул. Загородня, 15, поруч із ТРЦ Ocean Plaza. Вона працює на загальній системі оподаткування та фактично готує інфраструктурний майданчик для запуску мережі.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, що відповідає дискаунтер-моделі Pepco. Статутний капітал становить 1 мільйон гривень.

Директоркою стала Ольга Чабала, яка пов’язана з консалтинговим бізнесом Byword Consulting. Засновником виступає британська структура PEO (TRE) Limited, а кінцевими бенефіціарами є Теодор Ле Ру де Клерк і Луї Жакобюс Дю Пріз із Південної Африки.

Де будуть перші магазини Pepco в Україні?

Перші магазини Pepco в Україні можуть з’явитися вже в останньому кварталі 2026 року. І, як заявляють учасники ринку, це буде не одна точка, а одразу кілька відкриттів, пише "Ліга.нет".

Відкриття перших магазинів – це буде Київ і західна частина України . Перші проєкти краще відкривати в перевірених локаціях. Це будуть повноцінні магазини Pepco, з повноцінним асортиментом,

– розповів представник Pepco в Україні Андрій Лотоцький.

За його словами, йдеться про торговельні центри категорії А, які вже себе зарекомендували. Точні дати відкриття поки узгоджуються, оскільки угоди ще на етапі опрацювання.

Зауважте! Основний асортимент магазину Pepco – дитячий і дорослий одяг, товари для дому, текстиль, декор, посуд, іграшки, сезонні товари та дрібниці щоденного попиту.

Pepco вже формує команду топменеджменту в Україні

Паралельно з юридичним оформленням бізнесу Pepco активно формує управлінську команду в Україні – і вже залучає топменеджерів із досвідом у великих мережах, пише RAU:

Country Manager українського підрозділу став Арсен Старченко. Останнім місцем його роботи був Multiplex, де він обіймав посаду операційного директора. Також він має понад 20 років досвіду в ритейлі, зокрема в METRO. Ще одна ключова позиція – Head of Expansion. Її у травні 2026 року отримав Іван Омельченко, який до цього шість років очолював департамент оренди в "Епіцентр К". Саме він відповідатиме за швидке масштабування мережі. До команди також приєдналася Ольга Приходько – Senior Expansion Manager. Раніше вона займалася розвитком магазинів Sinsay, а також працювала з комерційною нерухомістю в бізнес-центрі Gulliver і девелоперських проєктах.

