Может потеснить с лидирующих позиций даже Sinsay: Pepco готов открывать в Украине по 100 магазинов

Польская сеть дискаунтеров Pepco готовится к масштабному выходу на украинский рынок. В компании заявляют, что после тестового этапа планируют активно расширяться и в перспективе открывать до 100 новых магазинов ежегодно.

Когда Pepco начнет работу в Украине

Тестовый период работы сети начнется уже в октябре 2026 года и продлится несколько месяцев. Об этом рассказал операционный директор Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко, пишет LIGA.net.

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На данный момент на украинском рынке моды уже есть сильные игроки:

Группа LPP, в которую входят бренды Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito, уже насчитывает более 500 магазинов в Украине.

Группа Modivo, развивающая сети CCC, HalfPrice и Worldbox, имеет более 30 магазинов, но также планирует увеличить их количество примерно до 100.

Впрочем, в Pepco не скрывают, что рассматривают украинский рынок как один из приоритетных и намерены быстро усилить свое присутствие.

"Если у наших конкурентов такие большие амбиции, у нас они должны быть еще больше. Вопрос только в том, как быстро их удастся реализовать. Ведь Pepco – всегда номер один, когда речь идет о дисконтном сегменте,

– подчеркнул Марцин Станко.

Также у руководителя компании прямо спросили, может ли Pepco повторить стратегию LPP, которая активно открывает новые торговые точки, в частности до 100 магазинов в год. По его словам, это возможно.

Он привел пример Польши, где сеть Pepco уже насчитывает более 1 400 магазинов, тогда как у Sinsay – около 600–650. В Румынии ситуация также складывается в пользу Pepco: более 530 магазинов против примерно 250 у Sinsay.

К слову, уже сейчас украинские торгово-развлекательные центры ведут переговоры с европейской сетью дискаунтеров Pepco. Среди возможных локаций: Луцк – ТРЦ "Порт Сити", Тернополь – ТРЦ "Подоляны" (вторая очередь), Киев – ведутся консультации по поводу открытия.

В ТРЦ "Порт Сити" в Луцке бренд уже частично представлен в формате стока, и сейчас ведутся переговоры о полноценном магазине. В Тернополе магазин появится во второй очереди ТРЦ "Подоляны", открытие которой анонсировано на 15 октября.