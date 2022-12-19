PepsiCo начнет перевозить продукцию на 100 электрогрузовиках Tesla Semi уже в следующем году

Американский продуктовый производитель PepsiCo начнет использовать 100 электрогрузовиков Tesla Semi для транспортировки своих товаров уже в следующем году. Таким образом, компания станет первой, которая будет перевозить продукцию на грузовых электромобилях Tesla в крупных коммерческих масштабах.

Для этого PepsiCo установит четыре зарядные станции на 750 киловаттов вблизи собственных мощностей в Модесто и Сакраменто, что в Калифорнии. Оттуда компания будет сначала транспортировать электрогрузовиками снэковую продукцию дочернего подразделения Frito-Lay, в частности, в сети Walmart и Kroger.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Планы PepsiCo по перевозке товаров на Tesla Semi

Ранее компания сообщала о расположении 15 грузовиков в Модесто и 21 в Сакраменто, поэтому пока непонятно, где именно будут использоваться остальные грузовые электромобили Tesla. Однако вице-президент продуктовой компании Майк О'Коннел сообщил, что PepsiCo намерена развернуть перевозку товаров с помощью Semi в центральной части США, а впоследствии и на восточном побережье страны.

Напомним, что Илон Маск заявлял о промышленном выпуске Tesla Semi еще в 2019 году, однако планы пришлось перенести из-за сложностей с производством аккумуляторов для электрогрузовиков.

Отмечается, что у грузовиков Semi есть запас хода в 805 километров. По какой стоимости PepsiCo приобрела 100 транспортных средств, пока не разглашается. В то же время, продуктовая компания получила государственный грант США размером 15,4 миллиона долларов и федеральную субсидию в 40 тысяч долларов на каждую единицу электротранспорта, что помогло PepsiCo компенсировать значительную часть затрат на электрификацию.

К слову, PepsiCo станет первым коммерческим собственником большого количества Tesla Semi, что является важным шагом компании в стратегии снижения негативного влияния на окружающую среду. Почтовый оператор United Parcel Service Inc и компания по доставке продуктов питания Sysco Corp также зарезервировали ряд электрогрузовиков Tesla, однако получат транспортные средства позже, чем PepsiCo.