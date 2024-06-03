Прибыль мировых авиакомпаний вырастет в 2024 году
Источник:Reuters
Это стало возможным из-за рекордного количества путешествий, которые были осуществлены путешественниками. Следовательно, в этом году прибыль может достичь более 30 миллиардов долларов.
На сколько вырастет прибыль авиакомпаний
В Международной ассоциации воздушного транспорта заявляют, что в 2024 году мировая отрасль получит прибыли на уровне 30,5 миллиарда долларов. Это более чем на 3 миллиарда долларов больше, чем прогнозировалось в 2023 году.
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Объясняют такой рост тем, что перевозчики сдерживают базовые расходы на оплату труда, несмотря на недавние забастовки.Напоминаем! Вследствие пандемии, 4 года назад, авиационная отрасль потеряла всего 140 миллиардов долларов.
Ситуация лучше, чем мы ожидали, особенно в Азии,
– сказал генеральный директор Вилли Волш.
Полеты могут подорожать
Нюансом в этой ситуации является то, что способность авиакомпаний удовлетворить значительный рост спроса на авиаперевозки со стороны путешественников сдерживается. И все из-за перебоев в глобальных цепочках поставок, в частности в поставках их собственных самолетов.
- Кроме того, Международная ассоциация воздушного транспорта в своем экономическом прогнозе сообщает, что средняя сумма, которую платит пассажир за полет на одну милю (где-то 1,6 километра), вырастет на 3,2% по сравнению с 2023 годом.
- Повышение средних тарифов связывают и с тем, что рост пропускной способности ограничен.
Возрастет ли туристическая отрасль в Украине
Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину туристическая отрасль получила тяжелый удар. Впрочем, бизнес сумел приспособиться и в дальнейшем работать в сложных условиях.Обратите внимание! В первом квартале 2024 года туристическая отрасль уплатила более 616 миллионов гривен налогов. Это на 61% больше, чем в предыдущем году. Больше всего налогов заплатили гостиницы.
Кроме того, выросло и количество предпринимателей, которые занимаются туристической деятельностью:
- юридические лица – на 6%,
- физические лица – на 24%.