Рекордные показатели: украинцы миллион раз сменили оператора без смены номера

В Украине зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) –сервиса, который позволяет менять мобильного оператора, сохраняя свой номер.

Новый максимум перенесенных номеров

Об этом сообщил Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), передает 24 Канал. Там отметили, что в январе количество перенесенных пользователей было максимальным.

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"Сегодня потребитель имеет реальную свободу выбора, и это один из самых мощных инструментов влияния на качество предоставления мобильной связи", - отметили в УГЦР.

Услуга MNP активно используется украинцами: только в январе 2025 года количество перенесенных номеров достигло 145 тысяч – это рекордный месячный показатель с момента запуска услуги.

Что известно о платформе

Центр радиочастот выступает техническим администратором централизованной базы данных, которая обеспечивает надежность обмена данными между операторами. Ежедневно платформа обрабатывает тысячи запросов.

Проект реализован в сотрудничестве с Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК). Его запуск услуги состоялся в мае 2019 года. Он способствует развитию конкуренции на рынке мобильной связи.