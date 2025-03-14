"Киевстар" потерял 100 тысяч абонентов за месяц –к какому оператору переходят чаще всего

В январе 2025 года количество абонентов, которые воспользовались услугой MNP (Mobile Number Portability) для смены мобильного оператора с сохранением номера, достигло 145 тысяч. Это самый высокий показатель за весь период действия услуги.

Рекордный перенос номеров

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК). По данным регулятора, количество переходов за январь почти равно половине всех перенесенных номеров за 2024 год.

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Какие операторы потеряли и получили больше всего абонентов

"Киевстар":

покинуло – 108,65 тысяч абонентов

присоединилось – 6,3 тысяч

"Vodafone Украина":

покинуло – 31,99 тысяч

присоединилось – 17,28 тысяч

"lifecell":

покинуло – 4,55 тысяч

присоединилось – 121,68 тысяч

Заметьте. В феврале 2025 года количество перенесенных номеров значительно сократилось – до 68,54 тысяч.

"Киевстар":

покинуло – 26,09 тысяч

присоединилось – 20,67 тысяч

"Vodafone Украина":

покинуло – 25,26 тысяч

присоединилось – 12,45 тысяч

"lifecell":

покинуло – 17,03 тысяч

присоединилось – 35,39 тысяч