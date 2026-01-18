Всего 10 дней на процедуру: что надо обязательно сделать после покупки авто

После приобретения авто у нового владельца есть 10 дней, чтобы выполнить важную процедуру. В сервисном центре МВД советуют не медлить и придерживаться установленного срока, чтобы в будущем не было лишних организационных проблем.

Что надо сделать после покупки авто 2026 года?

Новый владелец обязан зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, пишет 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Своевременная перерегистрация необходима для:

Корректности данных в государственных реестрах; Избежания лишних вопросов с документами; Подтверждения законного права собственности на авто.

Чтобы сэкономить время и сделать визит максимально комфортным, рекомендуют планировать обращение в сервисный центр МВД заблаговременно. Самый удобный способ – воспользоваться онлайн-сервисом "Е-запись", который позволяет:

самостоятельно выбрать территориальный сервисный центр МВД;

запланировать удобную дату и время;

получить услугу.

Какие документы нужны для перерегистрации авто?

Для государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины / ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность;

выписку о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, справка-счет, договор дарения и т.д.);

свидетельство о регистрации транспортного средства (в случае перерегистрации);

таможенные документы и экспертное заключение (для авто, ввезенных из-за границы);

квитанции об уплате обязательных платежей.

Что известно об оформлении, страховку и растаможку авто в Украине?